Kazada hayatını kaybeden özel harekatçı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden özel harekatçı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

21.07.2022 14:35
Kazada hayatını kaybeden özel harekatçı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde 4 sene boyunca görev yaptıktan sonra Diyarbakır'a çıkan tayini sebebiyle yolda olan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Ferhat Özer, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde 4 sene boyunca görev yaptıktan sonra Diyarbakır'a çıkan tayini sebebiyle yolda olan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Ferhat Özer, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde 4 senedir görev yapan Özel Harekat Polisi Ferhat Özer, tayininin Diyarbakır'a çıkması sebebiyle eşi Sümeyye Özer ile birlikte yola çıktı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tıra arkadan çarpan araçtaki Ferhat Özer hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı. Bugün Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde Ferhat Özer için cenaze töreni düzenlendi. Ardından cenaze, Kartepe Şirinsulhiye Yeni Cami'ne getirildi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ferhat Özer'in mesai arkadaşları, ailesi ve eşi katıldı. Acılı aile, cenazede gözyaşlarını tutmakta ve ayakta durmakta güçlük çekti. Evli ve 29 yaşında olan Ferhat Özer'in 2 erkek kardeşi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Ferhat Özer, Diyarbakır, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazada hayatını kaybeden özel harekatçı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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