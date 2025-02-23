Kedi Alarmı: İtfaiye Seferber Oldu

Yerel

Mahsur kalan kedi ekipleri alarma geçirdi

ANTALYA - Antalya'da bir bankanın makine dairesinin kapısın açık kalması ile mahsur kalan kedi ekipleri alarma geçirdi.

Serik ilçesi Orta Mahallede özel bir bankanın makine dairesi kapısının açık kalması sonrası aşağı inmekte zorlanan kediyi kurtarmak için seferber oldular. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye polis ekipleri, bankanın makine dairesine girebilmek için banka yetkililerine durumu haber verdi. Yetkili kişinin gözetiminde itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla makine dairesine girdi.

Kedi korkup dışarı çıktı, ekipleri izledi

Bu esnada kedi korkup dışarı çıktı. Şaşkın gözlerle çalışmaları takip eden anne kedi, kapının kapatılmasının ardından gözlerden kayboldu. Kedinin aşağıya inemediği, bu yüzden itfaiye ekiplerinden yardım istediğini anlatan Mustafa Ünal, "Para çekmeye gelmiştim. Bir kedinin miyavladığını ve aşağıya inemediğini fark ettim. İtfaiye ye haber verdim" dedi.