Kepez Belediyesi, tekerlekli sandalye kullanıcılarının parka girişini kolaylaştırdı

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Kepez Belediyesi, Kanal Mahallesi'nde, tekerlekli sandalye kullanan bireylerin parka girmesine engel olan yükseklik farkı sorununu rampa hizmetiyle ortadan kaldırdı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeşil alanlarda tadilat ve peyzaj çalışması başlattı.Tadilat çalışmaları sırasında vatandaşların talepleri de karşılanıyor. Kanal Mahallesi'nde 4743 ile 4745 sokakları arasında kalan parka giriş rampası yapılması isteği de yerine getirildi. Tekerlekli sandalye kullanan bireyler ile bebek arabası olan vatandaşlar, yükseklik farkından dolayı söz konusu yeşil alana ulaşmada zorluk yaşıyordu.

Mahalle sakinleri de, Kepez Belediyesine yazdıkları bir dilekçeyle parka ulaşım sorununun çözülmesini talep etti.

Vatandaşın isteğine hızlı çözüm

Kepez Belediyesi de, vatandaşların talebini dikkate alarak, parka girişi sağlayan merdiveni kaldırdı ve yerine kilit taşından rampa yaptı. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekiplerince yapımı tamamlanan rampa ile tekerlekli sandalye kullanan bireyler, bebek arabası olan vatandaşlar ve yaşlılar kolay bir şekilde parka girebilecekler.

Müdürlük çalışanları, parkın eskiyen kent mobilyalarını da yeniledi. Kanal Mahallesi sakinleri de, taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanmasından ve rampa hizmetiyle parka ulaşımı kolaylaştırmasından dolayı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e teşekkür ettiler. - ANTALYA