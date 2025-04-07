Keşan'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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Yerel

Keşan'da Kar Yağışı Başladı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde gece yarısı beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

07.04.2025 01:51
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Keşan'da beklenen kar yağışı başladı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, Keşan'da kar yağışı gece yarısı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışının başladığını görenler, evlerinin balkonlarına çıkarak bahar mevsiminde başlayan kar yağışını cep telefonlarının kameraları ile kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keşan'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika

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