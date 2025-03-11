Kestel\'de Büyük İftar Programı Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel ilçesinde düzenlenen iftar programında yaklaşık 3 bin kişi oruçlarını aynı sofrada açtı. Kestel'deki hava kirliliği gibi çevresel sorunların ortadan kaldırılması için önemli adımlar attıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Hedefimiz, her bir vatandaşımızın yarına güvenle bakabilmesidir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen iftar programları Kestel ile devam etti. Kestel Meydanı'nda yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapılan programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve Kestelliler katıldı. İftar öncesi Karagöz gölge oyunu gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşatırken, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

"Çocuklarımızın, gençlerimizin gelecekle ilgili kaygıları olmasın"

İftar sonrası konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan'ın barış, paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı. Ramazan boyunca Bursa'nın 17 ilçesinde düzenledikleri iftar programlarında vatandaşlarla buluştuklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "İnegöl ve Bursa'daki Ramazan çadırlarımızda her akşam binlerce vatandaşımıza ulaşıyoruz. Ayrıca yaklaşık 22 bin vatandaşımıza sosyal destek sağlıyoruz. Kestel'in gelişimi için yapılan çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Kestel, Bursa'nın değerli ilçelerinden biri. Bizler de ilçemizin sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle hava kirliliği gibi çevresel sorunları ortadan kaldırmak için adımlar atıyoruz. Hedefimiz, her bir vatandaşımızın yarına güvenle bakabilmesidir. Çocuklarımızın, gençlerimizin gelecekle ilgili kaygıları olmasın istiyoruz. Buna çözüm arıyoruz. Ramazan ayının hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek, iftar programını düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

İftar sonrasında Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından mini konser verildi. Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazı sonrasında ise Kestel Akşemseddin Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu. - BURSA