Kıbrıs Heyeti Mersin'de Bellek Ofisi İçin Teknik Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kıbrıs Heyeti Mersin'de Bellek Ofisi İçin Teknik Ziyaret Gerçekleştirdi

Kıbrıs Heyeti Mersin\'de Bellek Ofisi İçin Teknik Ziyaret Gerçekleştirdi
09.07.2025 09:48  Güncelleme: 09:51
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa Belediyesi heyeti, Mersin'e gerçekleştirdiği teknik ziyarette Bellek Ofisi kurma planları çerçevesinde bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında Mersin'in kültürel miras çalışmaları incelendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa Belediyesi heyeti, kardeş şehir ilişkileri çerçevesinde Mersin'e teknik bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyetin ziyaretindeki ana amaç, kendi şehirlerinde kurmayı planladıkları 'Bellek Ofisi' için Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleriyle bilgi alışverişinde bulunmak oldu.

2 gün süren teknik gezi kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Bellek Ofisi ile restorasyon çalışmaları devam eden Kent Müzesi detaylı şekilde incelendi. Her iki belediyenin ilgili birimleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanarak, Mersin'in kültürel miras alanındaki çalışmalarından örnekler sunuldu.

Heyet, Bellek Ofisi'nin yapısı, işleyişi ve proje uygulamaları hakkında kapsamlı bilgi aldı. Ziyaret kapsamında ayrıca, Kent Müzesinde süren restorasyon süreci yerinde gözlemlendi; müzenin gelecekteki işlevselliği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret boyunca gerçekleştirilen toplantılarda, iki belediye arasında sürdürülen iş birliğinin geleceği ve ortak projelere dair fikir alışverişinde bulunuldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

mersin, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kıbrıs Heyeti Mersin'de Bellek Ofisi İçin Teknik Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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