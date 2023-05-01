Kemal Kılıçdaroğlu söz verdi! Mitingde açılan pankarta sessiz kalmadı: Taşeron işçisine kadro vereceğiz, söz - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu söz verdi! Mitingde açılan pankarta sessiz kalmadı: Taşeron işçisine kadro vereceğiz, söz

02.05.2023 08:54

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa mitinginde açılan "Taşeron işçilere kadro" yazılı pankartı görünce kayıtsız kalmadı. "Devlet taşeron işçi çalıştırmaz" diyen Kılıçdaroğlu, "Eğer taşeron işçi varsa o devletin saygınlığına gölge düşürür. Taşeron işçi devlette olmaz. Onun mücadelesini yıllardır veriyorum. Onun bir kısmı yapılmadı. Yaklaşık 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz, söz veriyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'da vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu miting alanında açılan bir pankarta kayıtsız kalamadı.

"DEVLET TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞTIRMAZ"

"Karayolları asıl işi yapan taşeron işçilerine hakkı olan kadro verilsin" pankartı gören Kılıçdaroğlu, taşeron işçilere kadro sözü verdi. Kılıçdaroğlu, "Devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Devlet kadrolu işçi çalıştırır. Eğer taşeron işçi varsa o devletin saygınlığına gölge düşürür. Dolayısıyla aynı şey öğretmenler için de geçerli. Kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen ne demek ya. Öğretmen öğretmendir. İşçi işçidir. Kadrolu işçidir. Taşeron işçi devlette olmaz. Onun mücadelesini yıllardır veriyorum. Onun bir kısmı yapılmadı. Yaklaşık 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz, söz veriyorum." dedi.

"SOSYAL DEVLETİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Atanamayan uzman çavuşlarının da sorunlarını da biliyorum. Genç yaşta ayrılıyorlar ve bunlar iş bulamıyorlar, terörle mücadele eden bu insanları aç ve açıkta işsiz bırakıyoruz. Bu sorunları hep biliyorum. Hiç endişelenmeyin. Devlet dediğiniz sosyal devlettir. Sosyal devleti yeniden ayağa kaldıracağız ve bu sorunları çözeceğiz"

"BAYRAK VE VATAN BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR"

Milliyetçilik üzerinden kendilerine yapılan eleştirilere de cevap veren Kılıçdaroğlu, "Bizim milliyetçiliğimizi de sorguluyorlar. Bütün dünya bilsin. Bayrak ve vatan. Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Bir sürü yalan var, bir sürü iftira. Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok masanın yanı. Bunların hiçbirine inanmayın. Çünkü 6 lider birlikte beraberiz. 6 lider olarak halkın karşısına çıkıyoruz. Mansur ve Ekrem başkan da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sizlere hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemal Kılıçdaroğlu söz verdi! Mitingde açılan pankarta sessiz kalmadı: Taşeron işçisine kadro vereceğiz, söz - Son Dakika


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