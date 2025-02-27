Kırım efsanesi anıldı

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Türk Ocakları Eskişehir Şubesi ve Ukrayna- Rusya savaşından sonra Kiev'den gelen Kırımlı aile ve çocukların oluşturduğu "Kırım Ailesi" tarafından Kırım Halk Cumhuriyeti'nin ilk başkanı aynı zamanda Kırım, Litvanya, Polonya ve Belarus Müslümanlarının ilk müftüsü, aynı zamanda Kırım Milli Marşı Ant Etkenmen'in yazarı Numan Çelebi Cihan Ruslar tarafından şehit edilmesinin 107. Yılında dualarla ve törenle anıldı.

Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Prof. Dr. Volkan Marttin, Hasan Kırımer, Zevri Kömürcü ve Kırım Ailesinin yöneticisi Hanife Kurtseyitova'nın konuşmacı olarak yer aldı. Toplantının başlangıcında Bolşevikler tarafından şehit edilen Çelebi Cihan ve Kırımlı bütün şehitler için Kur'an okundu, hatim duası yapıldı.

Büyük bir topluluğun hüzünle takip ettiği toplantıda konuşmacılar; Numan Çelebi Cihan'ın 1885'te Kırım'da doğduğunu, İsmail Gaspıralı'dan ve İstanbul'dan Kırım'a gelen Türkçe eserler ve Türkçülerin fikirlerinden etkilendiğini ve arkadaşı Cafer Seydahmet Kırımer ile birlikte Kırım'da faaliyetlerde bulunduklarını anlattılar. Daha sonra Çelebi Cihan'ın İstanbul'a gelerek İlahiyat ve Hukuk tahsili yaptığını, tahsil esnasında İstanbul'da aydınlarla görüştüğünü, daha sonra 1912'de İstanbul'daki eğitimini tamamlayarak Kırım'a dönen Çelebi Cihan'ın sadece Kırım Türklerinin değil Rusya'da ki bütün Türklerin durumlarıyla ilgilendiğini ve 1917 Bolşevik İhtilalinden sonra Kırım'ın bağımsızlığı için mücadele ettiğini ifade ettiler. Kırım Milli Ordusunun kuruluşunu da sağlayan Çelebi Cihan ve arkadaşlarının 17 Kasım 1917'de Kırım Halk Cumhuriyetini kurduklarını ve Başkanlığına Numan Çelebi Cihan'ın seçildiğinden bahsettiler.

Aynı zamanda şair, fikir ve din adamı olan Numan Çelebi Cihan'ın faaliyetlerini yakından takip eden Bolşevikler onu kaçırarak 23 Şubat 1918'de kurşuna dizdiler ve naaşını Karadeniz'e attılar. Çelebi Cihan'ın şehadetinden sonra Bolşevikler Kırım Halk Cumhuriyetini de dağıttılar. Bu şekilde ilk Kırım Halk Cumhuriyeti 4 ay yaşamış oldu. Hüzünlü geçen, Kur'an ve dualarla da anılan toplantının sonunda "Kırım Ailesinin" çocukları Çelebi Cihan'ın şiirlerinden okudular takiben de Kırım ailelerinin hazırladığı ikramlar davetlilere ikram edildi. - ESKİŞEHİR