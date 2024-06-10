Kırklareli'de şehit olan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya için duygusal klip hazırlandı - Son Dakika
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Yerel

Kırklareli'de şehit olan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya için duygusal klip hazırlandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve geçici görevle gittiği Hatay'da şehit olan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya için duygusal bir klip hazırlandı. Klipte şehidin çocukları Alpaslan ve Polat da yer aldı. İki kardeş, babalarının ölümünün 1. yılında polis üniforması giyerek şehitliğe götürüldü. Klibin yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada duygusal anlar yaşandı.

10.06.2024 15:10
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve geçici görevle gittiği Hatay'da şehit olan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya için hazırlanan klip duygu dolu anlar yaşattı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve depremin ardından geçici görevle gittiği Hatay'da şehit olan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya için klip hazırlandı. Klipte şehidin çocukları Alpaslan ve Polat yer aldı.

İki kardeş babalarının ölümünün 1. yılında polis üniforması giydi. Daha sonra iki kardeş polislerin eşliğinde şehitliğe götürüldü. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bölükbaşı, meslektaşları ve iki kardeş Sarıkaya'nın kabrine karanfil bırakıp dua etti.

Hazırlanan klip sosyal medyada yayınladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli'de şehit olan Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya için duygusal klip hazırlandı - Son Dakika


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