Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Yerel

Kırklareli'nde 5 Ocak Pazar günü 3 köy ve 5 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin; Cumhuriyet, Kale, Güven ve Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinin, Yeni Mahalle ile Vize ilçesinin Hamidiye, Aksicim, Kışlacık köylerinde 5 Ocak Pazar günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Merkez Demirtas Mahallesi'nde ise 09.00 ile 13.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ, söz konusu kesintilerde elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. - KIRKLARELİ