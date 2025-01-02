Kırklareli'nde yoğun sis, görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Kırklareli'nde sis etkili oldu. Öğle saatlerinde etkili olan sis sebebiyle yer yer görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken polis ekipleri önlem aldı.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin devam etmesi bekleniyor.
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