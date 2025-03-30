Kırkpınar Ailesi Bayramda Buluştu

İzmir'in en kalabalık ailesi olan Erzurum kökenli Kırkpınar Ailesi, bayramın ilk gününde bayramlaşmak için bir araya geldi.

İzmir'in başta Bayraklı olmak üzere birçok ilçesinde oturan ve bayramlaşma geleneklerini devam ettiren Kırkpınar Ailesi'nin genç ve yaşlı birçok üyesi, bayramlaşmak için bir araya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın da mensubu olduğu ve başta İzmir ile Erzurum olmak üzere Türkiye'nin bir çok şehrinde yaşayan Kırkpınar ailesinin gelenek, görenek, örf ve adetlerini yaşatmak için bu tür etkinlikleri devam ettirdikleri öğrenildi.

Aile büyükleri, gençler ve çocukların katıldığı bayramlaşma programında konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İzmir'de yaşayan Kırkpınar'lar olarak Ege'nin incisi İzmir'e değer katmak ve her alanda İzmir'in gelişmesine katkı sunmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Kırkpınar konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülke ve millet olarak 11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü yaşarken bizleri bir bayram gününe kavuşturup bir araya getiren yüce Mevla'ya da Hamd-u Senalar ediyoruz. Başta İzmir olmak üzere Erzurum ve Türkiye'nin birçok ilinde ailemizden yaşayanlar var. Aile olarak geçmişten bugüne kadar her daim birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık. Birlikten kuvvet doğar anlayışı ile birbirimizden ve gelenek ve göreneklerimizden hiç kopmadık. Böylesi müstesna günler başta olmak üzere sevinci ve hüznü hep birlikte paylaştık ve yaşadık."

Bu tür buluşmaların yeni nesil gençlerin ve çocukların tanışıp kaynaşmasına da vesile olduğunu belirten Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Kalabalık bir sülale olduğumuz için başta bayramlar olmak üzere böylesi anlamlı ve önemli günlerde hep bir arada olmak bizden sonraki nesillerimize de örnek teşkil edecektir. Gençlerimiz ve çocuklarımız böyle günlerde tanışıp kaynaşacak ve akrabalık bağlarımız daha da güçlenecektir. Bu vesile ile; Milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, Bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi. - İZMİR