Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahi Çarşısı Esnafıyla Kahvaltıda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahi Çarşısı Esnafıyla Kahvaltıda Bir Araya Geldi

26.05.2022 12:55
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahi Çarşısı Esnafıyla Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahi Çarşısı esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Başkan Ekicioğlu, "Kentimizin sorunlarını hep birlikte çözmek zorundayız. Ahi Çarşısı ile ilgili yapılacak çalışmalarda da Belediye olarak her zaman katkı sunmaya hazırız" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahi Çarşısı esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Başkan Ekicioğlu, "Kentimizin sorunlarını hep birlikte çözmek zorundayız. Ahi Çarşısı ile ilgili yapılacak çalışmalarda da Belediye olarak her zaman katkı sunmaya hazırız" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, TSO Başkanı Mustafa Yılmaz ve Ahi Çarşısı Esnafları Başkanı Ömer Gürler'le birlikte düzenlenen kahvaltı programında çarşı esnafı ile bir araya geldi.

Başkan Ekicioğlu, "Belediye olarak vatandaşın ve esnafın gelmelerini beklemeden, kedi alanlarında ziyaretleri önemsiyoruz. Çarşı esnafımızın ayakta durması için sizlerden gelen öneri ve taleplere de açığız. Bu noktada böylesi buluşmalar farklı düşüncelerin de kendisini ifade etmeleri açısından önemlidir. Kentimizin sorunlarını hep birlikte çözmek zorundayız. Ahi Çarşısı ile ilgili yapılacak çalışmalarda da Belediye olarak her zaman katkı sunmaya hazırız" diye konuştu.

Son günlerde akaryakıt, elektrik, doğal gaz ve gıda maddelerine gelen zamlar nedeniyle halkın büyük bir geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Başkan Ekicioğlu, "Her gün birçok ürüne gelen fahiş zamlar ne yazık ki halkın alım gücünü günden güne düşürürken esnafımızın da sıkıntısı giderek katlanıyor" dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden kent esnafının da aynı derecede etkilendiğini vurgulayan Başkanımız Ekicioğlu, "Temennimiz yaşanan sıkıntıların bir an evvel son bulması ve gerek esnafımızın gerekse de hemşehrilerimizin geçim sıkıntılarının son bulması noktasında merkezi anlamda gerekli önlemlerin alınarak ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların bir an önce son bulmasıdır" diye konuştu.

Ahi Çarşısı esnafının sorularını da yanıtlayan Başkan Ekicioğlu, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü planına atıfta bulunarak, bu çarşının yıkılmadan bakımının yapılarak esnafın rahatlamasından yana olduklarını söyledi. Çarşı çevresinin aydınlatma ve çevre düzenlemesinin yapılmasıyla ve gerekirse esnafın talebi doğrultusunda trafiğe de kapatılarak Ahi Külliyesi'ndeki Zanaatkarlar Çarşısıyla bütünleşerek daha da cazip hale geleceğini belirten Ekicioğlu, Ahi Çarşısının çevresiyle birlikte yeniden canlandırılması için ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını belirtti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahi Çarşısı Esnafıyla Kahvaltıda Bir Araya Geldi - Son Dakika


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