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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Samsun'da Ziraat Mühendisleri Odası, 'kıtlık kapıda, çiftçi açlık sınırında' konulu panel düzenledi. Panelde konuşan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Öğrenci almayan, alamayan başvuru yapmayan, tercih yapmayan öğrenciler ziraat fakültelerine öğrenci girişi yapılmayan yıllar var. Kıtlık kapıda her şeyi görüyoruz, ama yata verilen KDV, ÖTV indirimi akaryakıtta çiftçiden esirgeniyor" dedi.

Samsun'da Atakum Blediyesi'nin katkılarıyla Ziraat Mühendisleri Odasında Hasan Ali Yücel Kültür ve Eğitim Merkezinde 'kıtlık kapıda, çiftçi açlık sınırında' konulu panel düzenledi. Panele Samsun CHP Milletvekili Murat Çan, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Parti meclisi üyesi Nazan Yurttan Güneysu, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan katıldı.

"TRAKYA'NIN İKİ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE TARIM ALANI KAYBETTİK"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan şunları söyledi:

"Bu hükümetin en çok eleştirildiği konu tarım alanlarının her geçen gün üretimden dışlanması, uzaklaştırılması. Geçen gün genel başkanımız bir toplantıda dedi ki, Trakya'nın iki katı büyüklüğünde tarım alanı kaybetmişiz 22 yılda. Samsun bundan farklı mı? Samsun Türkiye ortalamasının daha üzerinde tarım alanı kaybetmiştir ama bir şey var; Samsun'da traktör satışları Türkiye ortalamasının 2 kat üzerinde. Yani traktörü bir tarım makinesini biz binek araç kullanıyoruz. Bunun bir tek açıklaması budur. Kıtlık kapıda biz 10 yıldır, biz derken hükümet 10 yıldır, dönüm başına verilen destekleme parası yerinde sayıyor. Hala bir dönüm karşılığında o verimli arazileri, 170 lira para veriyor yanlış bilmiyorsam. Peki kapıda açlık ama biz yerli üretime hiç destek veriyor muyuz? Hiçbir destek yok. Geçen gün çeltik ekim şenliğindeydik. Tarlanın içine kadar da girdik. Pirincin, çeltiğin maliyeti geçtiğimiz yıl 18 lira hadi iyimser söyleyeyim çeltiğe verilen para, 21- 22 lira ama üretici devletin vereceği 3-4 ay vadeli gördüğü için gitti esnafa verdi. Esnafa 15-16-17 liraya verdi ihtiyacı olan. Kıtlık kapıda ziraat mühendisleri, ziraat fakültelerine öğrenci girişi durmuş. Öğrenci almayan, alamayan başvuru yapmayan, tercih yapmayan öğrenciler ziraat fakültelerine öğrenci girişi yapılmayan yıllar var. Kıtlık kapıda her şeyi görüyoruz, ama yata verilen KDV, ÖTV indirimi akaryakıtta çiftçiden esirgeniyor."

"GENÇ NÜFUS KÖYLERE DÖNMESİ İÇİN TEŞVİK EDİLMELİ"

Samsun Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hava Yurduseven Bayzat ise şunları söyledi.

"Ülkemizde Cumhuriyet ile birlikte bir sektör olabilen akılcı ve doğru politikalarla ülkeyi besleyen tarım, son yıllarda maalesef yeterli desteği görememektedir. Tarımsal üretimde, büyük şirketlerin etkisinin artması ile küçük çiftçi korumasız hale gelmiş ve kooperatifçiliğin işlevsel olarak zayıflamasıyla kırsaldaki üretici aile çiftçiliğinden hızla uzaklaşmış, üretici hakkını alamadığı için üretimden vazgeçmiş, başta verimli topraklar olmak üzere doğal kaynaklar hızla talan edilmiş, çiftçinin üretimi ve geleceği borçlanmalar yüzünden ipotek altına alınmıştır. Halk sağlıklı ve ucuz gıdaya erişemez olmuştur. Ülkemizdeki tarım alanlarının yüzde 70'i küçük çiftçinin, yüzde 30'u ise orta ve büyük şirketlerin elindedir. Bu nedenle üretimde büyük payı olan küçük çiftçi ciddi bir şekilde devlet tarafından mutlaka desteklenmelidir. Köyünü terk ederek Büyükşehirlerin varoşlarına yerleşen genç nüfusun desteklenerek köyüne dönmesi sağlanmalı ve çiftçilik özendirilmelidir. Sürdürülebilir aile çiftçiliği ve bunun temel direği olan kadın çiftçiler özendirilmeli ve teşvik edilmelidir."