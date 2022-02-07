Üye Girişi
Kıyasıya mücadele eden pehlivan devler arenayı ısıttı - Son Dakika

Kıyasıya mücadele eden pehlivan devler arenayı ısıttı

07.02.2022 10:36

- Kıyasıya mücadele eden pehlivan devler arenayı ısıttı Denizli'de Ege, Marmara ve Akdeniz'in en iyi develerinin yarıştığı 36. Geleneksel Sarayköy Deve Güreşleri Festivali vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

- Kıyasıya mücadele eden pehlivan devler arenayı ısıttı

DENİZLİ - Denizli'de Ege, Marmara ve Akdeniz'in en iyi develerinin yarıştığı 36. Geleneksel Sarayköy Deve Güreşleri Festivali vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kıyasıya güreşen develer, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Sarayköy Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Geleneksel Sarayköy Deve Güreşleri Festivalinde Ege, Marmara ve Akdeniz'in en iyi develeri kıran kırana mücadele etti. Sakarya Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin tek doğal arenasında yapılan festivale soğuk havaya aldırış etmeyen onlarca vatandaş katılarak görsel şölen oluşturdu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan festivalde 100 deve kıran kırana mücadele etti. Doğal arenada tribünlerde piknik yapan binlerce vatandaş, bir yandan güreşleri heyecanla izlerken bir yandan da cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi.

Dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi

Arenadan konuşan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Bugün on binlerce vatandaşımız Türkiye'nin tek doğal arenasında, Sarayköy'de bir araya geldi. Bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. 100 devesiyle birlikte arenamızı tercih ederek güreşlerimize katılan tüm deveci kardeşlerime de ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Vatandaşlarımız geleneklerini yaşatmak istiyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmak için gayret eden tüm belediyelerimize destek oluyoruz. Bugün Sarayköy'de de önemli kültürlerimizden birisi olan deve güreşlerimiz gerçekleştiriliyor. Bugün buradaki kalabalıktan gördük ki vatandaşlarımız geleneklerini yaşatmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Kıyasıya mücadele eden pehlivan devler arenayı ısıttı
Kıyasıya mücadele eden pehlivan devler arenayı ısıttı
Kıyasıya mücadele eden pehlivan devler arenayı ısıttı

YORUMLAR
500

Sarayköy, Akdeniz, Marmara, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kıyasıya mücadele eden pehlivan devler arenayı ısıttı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:55 TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Rusya-Ukrayna sorunu ekmek ve gıda fiyatını olumsuz etkileyecek
10:52 PSG, deplasmanda Lille'i dağıttı!
10:50 Bu oranlarla hepimiz yoksuluz! Açlık sınırı 3.809 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939 TL
10:32 Barajdan çıkan balıkla birlikte sevinç çığlığı attılar
10:29 Diyarbakır'da Eren Kış-21 operasyonuna 400 personel katılıyor
10:15 Bilim insanları, "Bu bir felaket" diyerek doğadaki değişimi paylaştı
10:13 Dünya yıldızı Diego Costa'dan taraftarı sevindiren mesaj
10:12 Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?
10:04 Çocuklarını odaya kilitleyip eşini vuran adam ardından intihara kalkıştı
09:52 Bilim dünyası açıkladı! Cinsel ilişki için en uygun saat belli oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 11:03:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kıyasıya mücadele eden pehlivan devler arenayı ısıttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement