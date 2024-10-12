Kız Çocukları Günü'nde Anlamlı Etkinlik - Son Dakika
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Kız Çocukları Günü'nde Anlamlı Etkinlik

Kız Çocukları Günü\'nde Anlamlı Etkinlik

Salih Baba Yurt Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi bir kız çocuğuna hediye götürerek toplumsal eşitliğe dikkat çekti.

12.10.2024 05:37
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Salih Baba Yurt Müdürlüğü, Dünya Kız Çocukları Günü'nde öğrencileriyle birlikte bir kız çocuğuna hediye götürerek farkındalık ve toplumsal eşitliğe dikkat çekti.

Salih Baba Yurt Müdürlüğü, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenleyerek, kız çocuklarına olan sevgi ve sorumluluğu pekiştirmek adına duyarlılık ve farkındalık oluşturdu. Etkinliğin amacı, öğrencilerde ve çevrede kız çocuklarının önemini vurgulamak ve toplumda bilinç oluşturmak olarak belirtildi.

Mahalledeki ihtiyaç sahibi bir kız çocuğuna destek

Yurtta barınan 6 öğrencinin öncülüğünde, yurt müdürlüğünün katkılarıyla mahallede babasıyla yaşayan ihtiyaç sahibi bir kız çocuğu ziyaret edildi. Öğrenciler, çocuk için alışveriş yaparak çeşitli hediyeler aldı ve bu anlamlı ziyarette keyifli vakit geçirildi. Etkinlikte, kız çocuklarının toplumdaki değeri ve önemine dikkat çekildi.

Etkinlik kapsamında, kız çocuklarının eğitimine ve temel ihtiyaçlarına erişimde yaşadığı zorluklara değinildi. Öğrenciler, alışveriş sürecinde kıyafet seçiminden sorumlu oldu ve toplumsal sorumluluklarını artırma fırsatı buldu. Bu etkinlik, empati ve dayanışma duygularının pekişmesine katkı sağladı.

Etkinlik sonrasında öğrenciler, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin hem kendi sosyal gelişimlerine katkı sağladığını hem de toplumda farkındalık oluşturduğunu ifade etti. Yurt Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinliklerde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bu tür projelerin artarak devam etmesini istediler.

Salih Baba Yurt Müdürlüğü, öğrencilerin duyarlılıklarını artıracak bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini açıkladı. Yurt Müdürlüğü, toplumda farkındalık oluşturmak için çeşitli projeler düzenlemeyi sürdürecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kız Çocukları Günü'nde Anlamlı Etkinlik - Son Dakika

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