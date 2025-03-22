Kızılay'dan Ramazan Dayanışması - Son Dakika
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Kızılay'dan Ramazan Dayanışması

Kızılay\'dan Ramazan Dayanışması

Kızılay Ağrı gönüllüleri, ihtiyaç sahipleriyle iftar yaparak Ramazan ruhunu yaşatıyor.

22.03.2025 15:46
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Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı gönüllüleri, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla yetim ve ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı gönüllüler, hazırladıkları yemeklerin bir kısmını kendi evlerinde, bir kısmını ise Kızılay Aşevi'nde pişirdi. Özenle hazırlanan iftarlıklar, araçlara yüklenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Kızılay gönüllüleri, belirlenen adreslere giderek ailelerin sofralarına misafir oldu. Yetim çocuklarla yakından ilgilenen gönüllüler, ailelerle sohbet edip Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zamandır. Kızılay olarak, bu kutsal ayda ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Gönüllülerimizle birlikte sadece iftarlık yemekler ulaştırmakla kalmıyor, sofralarına misafir olarak Ramazan'ın bereketini ve manevi huzurunu paylaşıyoruz. Birlikte geçirilen her an, iyiliğin ve kardeşliğin sıcaklığını hissettiriyor. Ramazan'ın ruhunu yaşatmak için gönüllerimizi ve sofralarımızı paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.

İftar programında Kızılay gönüllülerini evlerinde ağırlayan aileler, yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Kızılay Ağrı Şubesi'nin Ramazan boyunca benzer etkinlikleri sürdüreceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay'dan Ramazan Dayanışması - Son Dakika

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