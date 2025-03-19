Kızılay'dan Ramazan Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kızılay'dan Ramazan Yardımı

Kızılay\'dan Ramazan Yardımı

Kızılay Ağrı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları yaparak iftar sofraları kuruyor.

19.03.2025 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla il genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları ulaştırarak iftar sofraları kuruyor.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşmanın önemini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tatlı, "Sizlerin desteğiyle, iyilik yolunda gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İyiliklerinizle kurulan her iftar sofrasından dualar yükseliyor. Ramazan ayının bereketiyle yolumuzu gözleyen kardeşlerimize umut taşıyoruz." dedi.

Gönüllü ekiplerin Diyadin ilçesindeki köyleri ziyaret ederek gıda kolilerini ulaştırdığını aktaran Tatlı, Hamur ilçesinde de ihtiyaç sahiplerine yönelik dağıtımların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ramazan ayının paylaşma ruhunu yaygınlaştırmak amacıyla iftar sonrası da iyilik çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Tatlı, "Taşlıçay ilçemizde ailelerimizi ziyaret ederek bağışçılarımızın emanetlerini teslim ettik. Diyadin ilçemizde kurulan iftar sofraları, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu. Şehrimizin dört bir yanında, gönüllülerimizle birlikte her haneye ulaşmaya gayret ediyoruz." diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kızılay, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'dan Ramazan Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 10:57:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılay'dan Ramazan Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.