Kızılay\'dan Yeni Yıl Hediyesi

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Kızılay Ağrı Şubesi kadın gönüllüleri, 2025 yılının ilk gününde dünyaya gelen bebekleri ve annelerini yalnız bırakmayarak Osmanlı geleneği olan "Sevgi Bohçası" hediye etti.

Kızılay Ağrı Şubesi kadın gönüllüleri, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi doğum servisini ziyaret ederek yeni yılın ilk bebeklerini görme fırsatı buldu. Ziyarette, doğum yapan annelere içinde bebek kıyafetleri, battaniye ve temel bakım malzemelerinin bulunduğu "Sevgi Bohçası" takdim edildi.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, bu güzel geleneği yaşatmaya devam ettiklerini belirtti. Tatlı, "Osmanlı'dan günümüze uzanan 'Sevgi Bohçası' geleneğiyle, annelerimizin ve yeni doğan bebeklerimizin mutluluklarına ortak olduk. Yeni yılın ilk gününde bu küçük hediyelerle onların yanında olmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır" dedi.

Tatlı, Kızılay'ın insani yardımların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de öncülük ettiğini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Hastane yönetimi ve aileler de Kızılay gönüllülerine teşekkür ederek, bu anlamlı hediyeden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - AĞRI