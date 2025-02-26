Kızılay İle Dirençlilik Etkinliği - Son Dakika
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Kızılay İle Dirençlilik Etkinliği

Kızılay İle Dirençlilik Etkinliği

'Birlikte Yarınlara Doğru' etkinliği, deprem sonrası direncin artırılmasına dikkat çekti.

26.02.2025 15:28
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Türk Kızılay'ın faaliyetlerini tanıtmayı, insani ihtiyaçlar ve dirençlilik konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan 'Birlikte Yarınlara Doğru' etkinliğinin ikincisi, 21 ülkenin büyükelçileri ve uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile Cern Modern'de gerçekleştirildi.

'Birlikte Yarınlara Doğru' etkinliğinin ikincisi, "İki Yıl Sonra: Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından Direnç ve İyileşme Çalışmalarına Adanmışlık" temasıyla Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Singapur'un Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle CerModern'de düzenlendi. Özellikle deprem ve dirençlilik odaklı bir içerikle gerçekleştirilen etkinlikte sahada devam eden insani yardım ve afet hazırlık ihtiyaçlarına dikkat çekilerek, uluslararası farkındalık oluşturulması amaçlandı.

"151 Kızılay ve Kızılhaç federasyonundan ulusal cemiyet yanımıza geldi"

Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirterek, "Bu yolu katederken aslında uluslararası paydaşlarımız da bizlerle beraberlerdi. 151 Kızılay ve Kızılhaç federasyonundan ulusal cemiyet yanımıza geldi ve yardım tekliflerini ilettiler. Biz bu sürecin içerisinde birçok farklı devletin Kızılay'ından yardım almış olduk. Bu birliktelik aslında farklı 21 ülkenin devlet temsilcilerine bu süreçte neler yaşadık, hangi durumdayız. Depremin iyileştirme fazındayız biliyorsunuz. İyileştirme fazının ihtiyaçları müdahale fazından farklı olmakla beraber hala devam eden ihtiyaç da var orada. Bugün hem neler yaptığımızı anlatacağız hem taahhütlerimizi yenileyeceğiz. Bizlerle birlikte olan çok kıymetli dostlarımıza teşekkür etmek için bir fırsat bulmuş olacağız" dedi.

Etkinliğe Singapur Büyükelçisi Kok Li Peng, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, IFRC Türkiye Ülke Başkanı Jessie Thomson'ın yanı sıra 20 ülkenin büyükelçileri ve uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 'Birlikte Yarınlara Doğru' etkinliğinin ilki 2023 Ekim ayında Kahramanmaraş depremlerinin 9'uncu ayında devam eden afet müdahale ve ön iyileştirme çalışmalarının aktarılması amacıyla Hollanda Büyükelçiliği, Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) iş birliği ile gerçekleştirilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay İle Dirençlilik Etkinliği - Son Dakika

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