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Kızılay ve AFAD, gece Fis Ovasında vatandaşları yalnız bırakmadı - Son Dakika

Kızılay ve AFAD, gece Fis Ovasında vatandaşları yalnız bırakmadı

22.01.2022 12:31
Kızılay ve AFAD, gece Fis Ovasında vatandaşları yalnız bırakmadı

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine Diyarbakır'ın giriş yollarında bekletilen araç sürücülerine Türk Kızılayı Diyarbakır Şube Başkanlığı ile AFAD tarafından sıcak çorba ve ekmek arası kavurma ikram edildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine Diyarbakır'ın giriş yollarında bekletilen araç sürücülerine Türk Kızılayı Diyarbakır Şube Başkanlığı ile AFAD tarafından sıcak çorba ve ekmek arası kavurma ikram edildi.

Diyarbakır - Bingöl karayolu Fis Ovası mevkiinde kar nedeniyle kapanan yollarda bekletilen araçlar, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Yollarda bekleyen sürücülere Türk Kızılayı Diyarbakır Şube Başkanlığı tarafından kumanya dağıtıldı. AFAD ekipleriyle beraber geç saatlere kadar çalışmalar devam etti. Türk Kızılayı olarak ihtiyacın olduğu her yerde olduklarını belirten Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi Başkanı Mesut Işık, "Yolda kalan sürücü ve yolculara ikramlarda bulunuyoruz. Amacımız sürücülerimize ve yolcularımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek. Diyarbakır Kızılay, üye ve gönüllüleri, AFAD ekipleri ile birlikte karla mücadelenin ikinci gününde Diyarbakır - Bingöl karayolu Fis Ovası mevkinde araçları ile mahsur kalan vatandaşlarımıza, yolu açmak için çalışan karayolları ekiplerine saat 19: 00- 23: 45'e kadar 300 kişiye sıcak çorba, Ekmek arası kavurma ve su ikramında bulunduk. Hava sıcaklığı eksi 15'i gösteriyordu ve yolda kara saplanan araçları AFAD ekipleri ile birlikte saplandığı kardan kurtarmaya çalıştık" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kızılay ve AFAD, gece Fis Ovasında vatandaşları yalnız bırakmadı
Kızılay ve AFAD, gece Fis Ovasında vatandaşları yalnız bırakmadı

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Türk Kızılayı, Diyarbakır, Tragger, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay ve AFAD, gece Fis Ovasında vatandaşları yalnız bırakmadı - Son Dakika


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