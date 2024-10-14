Klasik Otomobil Festivali'nde Birincilik - Son Dakika
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Klasik Otomobil Festivali'nde Birincilik

Klasik Otomobil Festivali\'nde Birincilik

Depremzedelere destek için yapılan festivalde Ahmet Erdoğan, 1975 modeliyle birincilik kazandı.

14.10.2024 14:13
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Deprem'den etkilenen vatandaşlara moral ve destek olmak amacıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenen Klasik Otomobil Festivali'ne 1975 model klasik otomobiliyle katılan Muğlalı Ahmet Erdoğan, depremzedeler için bin 275 kilometre yol kat ederken, birincilik ödülünün de sahibi oldu. Festival sonrasında Datça'ya dönen Erdoğan; "Bu festivali önümüzdeki yıl Datça'da yapmak için çalışmalara başladım" dedi.

6 Şubat 2023 depreminden etkilenen 11 ile moral ve destek olmak için Kahramanmaraş'ta Klasik Otomobil Festivali gerçekleştirildi. Türkiye'nin 22 farklı şehrinden yaklaşık 400 klasik otomobilin katıldığı festivalde, otomobil tarihine damga vurmuş efsane araçlar sergilendi. Katılımcılara nostaljik bir yolculuk sunan festivale Muğla'nın Datça ilçesinden katılan Ahmet Erdoğan ise depremzedeler için bin 275 kilometre yol kat etti. 1975 model klasik otomobili ile dikkat çeken Erdoğan, hem en eski hem de en güzel ve modifiyeli araç kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Festival sonrasında Datça'ya dönen Erdoğan, çok anlamlı bir festival geçirdiklerini belirterek "Kahramanmaraş'ın acısını biraz da olsa paylaşabilmek için festivale gittik. Az da olsa acılarını bir parça paylaşmaya çalıştık. 1975 model aracımla eşimle birlikte bin 275 kilometre yol kat ettik. En eski, en güzel araç olarak ve en önemlisi de binlerce kilometre yol yapabildiğim için aracım klasik arabalar arasında birinci oldu. Datçamızın, Muğlamızın ismini Kahramanmaraş'ta duyurmanın mutluluğunu yaşadım. Aynı zamanda Muğla Klasik Otomobil Sevenler Kulübü temsilcisiyim. Önümüzdeki yıl, bu festivali Datça'da yapmak için çalışmalara başladım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Klasik Otomobil Festivali'nde Birincilik - Son Dakika

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