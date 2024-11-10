Kocaeli\'de Servis Araçlarına Güvenlik Denetimi

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Kocaeli'de vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla servis araçlarına denetim gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne bağlı denetim ekipleri, polis ve jandarma trafik ekipleriyle birlikte belirlenen sabah ve akşam saatlerinde servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında kontrollerde eksik evrakları olan bin 945 servis aracına zabıt varakası düzenlendi. Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca yılbaşından bu yana 10 bin 631 servis aracı denetlendi. - KOCAELİ