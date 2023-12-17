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Kocaeli'de Şoför Gelin Arabası Yaptı - Son Dakika
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Kocaeli'de Şoför Gelin Arabası Yaptı

Kocaeli'de bir belediye şoförü, mini süpürge aracını gelin arabası olarak kullanarak renkli bir düğün konvoyu oluşturdu. Gelin ve damadı süpürge aracında görenler şaşkınlık yaşadı.

Kocaeli\'de Şoför Gelin Arabası Yaptı
17.12.2023 - 19:23,
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Kocaeli'de Türkan Baylan, şoförü olduğu belediyenin mini süpürge aracını gelin arabası yaptı. Süpürge aracındaki gelin ve damadı görenler gözlerine inanamazken, çiftin şehir turu renkli görüntüler oluşturdu.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Türkan Baylan ile Faik Çalık hayatlarını birleştirdi. Türkan Baylan, gelinliğiyle şoförü olduğu mini süpürge aracının direksiyonuna geçti. Belediye binasının önünden başlayan konvoy renkli görüntüler oluşturdu. Çifti en mutlu gününde yalnız bırakmayan mesai arkadaşları, çöp kamyonlarıyla konvoya katıldı. Gelin ve damadı mini süpürge aracında gören vatandaşlar ise gözlerine inanmadı. Çift, nikahlarının kıyılmasıyla mutluluğa evet dedi.

Çiftin nikahını kıyan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Hayırlı işlere vesile olmak her zaman bizlere mutluluk vermiştir. Birçok güzel işi hayata geçirirken insanların hayatına da böyle güzellikler katabilmek en büyük mutluluğumuz. İki çalışma arkadaşıma da hayatında mutluluklar diliyorum, Allah mesut etsin inşallah" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Faik Çalık, Başiskele, Kocaeli, Son Dakika

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