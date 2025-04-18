Kocaeli'de Termal Tesis İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Termal Tesis İnşaatı Devam Ediyor

Kocaeli\'de Termal Tesis İnşaatı Devam Ediyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sağlık turizmine katkı sunacak olan Yeniköy Termal Tesisleri'nin inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Jeotermal su kaynakları üzerine kurulan tesis, bölgeye hizmet verecek çeşitli sağlık ve dinlence alanlarıyla donatılıyor.

18.04.2025 17:44  Güncelleme: 17:46
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sağlık turizmine büyük katkı sunması beklenen Başiskele Yeniköy Termal Tesisleri'nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Başiskele Yeniköy Mahallesi'nde arama faaliyetleri yürüten Başiskele Belediyesi, 2017 yılında Yeniköy Deresi mevkisinde 930 metre derinlikte 57 derece sıcaklıkta jeotermal suya ulaştı. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve yaşam kalitesiyle Kocaeli'nin cazibe merkezi olan ilçesi Başiskele'de, her türlü hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen jeotermal su için 2021 yılında çalışmalar başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi iş birliğinde, jeotermal suyun bulunduğu bölgeye yapılan tesisteki çalışmalarda sona yaklaşılıyor. 10 bin 621 metrekare alan üzerine inşa edilen proje, 3 bloktan oluşuyor. Asma tavan imalatı, mermer döşeme, dış cephe kaplama, alt yapı, mekanik ve elektrik, seramik kaplama, havalandırma, patlatma taş imalatı, çatı kaplama, profil kör kasa ve duvar örme iş ve imalatları tamamlandı.

Yerin 930 metre altından, 57 derece sıcaklıkta çıkan jeotermal suyun bulunduğu bölgede inşa edilen termal tesis, Kocaeli'nin yanı sıra Marmara Bölgesi'ne de hizmet verecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesisin 3. bodrum katında havuz denge tankları, mekanik odalar, teknik depolar, 2. bodrum katta ise bay sıcak termal havuz, soğuk havuz, hamam, sauna, spa alanı, soyunma odaları ile 3 aile spa alanı ve kafeterya hizmet verecek. Tesisin 1. bodrum katında 2 aile spa alanı, personel için dinleme, giyinme, çamaşır-ütü odası, kazan dairesi tesisi bulunacak. Zemin katta ise bayan sıcak termal havuz, soğuk havuz, hamam, sauna, spa alanı, soyunma alanları, vitamin kafe, idari ofisler, bay-bayan mescit, 69 araçlık otopark ve çok amaçlı salon misafirlere hizmet verecek.

Tesisin 1. katında 8 masaj odası, 3 fizik tedavi odası, jimnastik salonu, 3 hidroterapi odası, doktor odası ve 2 toplantı salonu bulunacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Termal Tesis İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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