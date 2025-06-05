Kocaeli Geçişinde Bayram Yoğunluğu Yok

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sürücüler Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçerken TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk gözlemlenmedi.

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, yolcuklarına başladı. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçen sürücüler, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih ediyor. Yolda yoğunluk gözlemlenmedi. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. - KOCAELİ