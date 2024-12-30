Kocaeli\'nde İmar Toplantısı: Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi Vurgulandı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen imar toplantılarında kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik çalışmalar ve imar kuralları hususunda şehirdeki tüm belediyelerin ortak hareket etmesinin önemi vurgulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen imar toplantılarına Çayırova'da devam edildi. Çayırova Belediyesi ev sahipliğindeki 2024 yılının son toplantısında bir yılın genel değerlendirmesi de yapıldı. Kocaeli'nin tüm belediyelerinden temsilcilerin katıldığı 2024 yılının son imar toplantısında genel değerlendirilme yapılırken toplantıda kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik çalışmalar ve imar kuralları hususunda Kocaeli'ndeki tüm belediyelerin ortak hareket etmesinin önemi vurgulandı. - KOCAELİ