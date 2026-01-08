Başkan Çolakbayrakdar: "Paranın geçmediği projede sevgi puanlarıyla alışveriş imkânı sunuyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Çolakbayrakdar: "Paranın geçmediği projede sevgi puanlarıyla alışveriş imkânı sunuyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar: "Paranın geçmediği projede sevgi puanlarıyla alışveriş imkânı sunuyoruz"
08.01.2026 13:32  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi'nin 'Dost Eli Projesi' kapsamında hayata geçirilen Dost Market ve Dost Mağaza, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sevgi puanlarıyla ücretsiz alışveriş yapma olanağı sunuyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, bu sosyal belediyecilik anlayışının Türkiye'ye model olduğunu ifade etti.

Kocasinan Belediyesi'nin "Dost Eli Projesi" kapsamında hayata geçirdiği paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağaza, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sevgi puanlarıyla alışveriş yapma imkanı sunuyor. Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olan proje, vatandaşlara market ve mağaza konforunda ücretsiz alışveriş deneyimi yaşatıyor. Türkiye'ye örnek olan sosyal odaklı hizmetler ürettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu projeyle devletimizin şefkat elini vatandaşlarımıza doğrudan ulaştırıyor, gönüllere dokunuyoruz" dedi.

Dost Market ve Dost Mağaza'da raflarda yer alan ürünler hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan ilçesinde yaşayan ve belirli kriterlere göre tespit edilen vatandaşların temel gıda, temizlik ve tekstil ihtiyaçlarının bu proje kapsamında karşılandığını ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilikte öncü hizmetler sunduklarını vurgulayarak "Dost Eli Projemiz kapsamında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek donanıma sahip. Dost Market'te gıda ve temizlik ürünleri yer alırken, Dost Mağaza'da her yaş grubuna hitap eden tekstil ürünleri bulunuyor. Ancak burada alışveriş, para ile değil; sevgi puanlarıyla yapılıyor. Yıllardır bizlere destek veren hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Özellikle mağaza kısmı büyük ölçüde hayırseverlerimizin katkılarıyla ayakta duruyor, marketimiz de her geçen gün desteklerle büyüyor. İhtiyaç sahibi ailelerimize, belirli zaman dilimlerinde tanımlanan puanlarla bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş imkanı sunuyoruz. Amacımız, ilçemizde yaşayan her vatandaşımıza sahip çıkmak ve devletimizin şefkatini hissettirmektir. Kocasinan'da her hanenin mutlu olması için çalışıyoruz." İfadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'de Türkiye'ye model olan belediyecilik anlayışını daha da ileri taşımak için sosyal projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Vatandaşlardan büyük takdir

Dost Market ve Dost Mağaza uygulaması, vatandaşlar tarafından da büyük takdirle karşılanıyor. Projeden faydalanan vatandaşlar, belediyenin her alanda yanlarında olduğunu hissettiklerini belirterek, Başkan Çolakbayrakdar ve emeği geçenlere teşekkür ediyor.

A'dan Z'ye ücretsiz alışveriş imkanı

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza'da, gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, kendilerine tahsis edilen "Dost Eli Kartı" ile alışveriş yapabiliyor. Aileler; gıdadan temizlik malzemesine, kıyafetten ev eşyasına kadar pek çok ürünü market ve mağaza konforunda ücretsiz olarak temin edebiliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Alışveriş, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Paranın geçmediği projede sevgi puanlarıyla alışveriş imkânı sunuyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Kuzey Atlantik’te sular ısınıyor ABD’den bir tankere daha müdahale Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürüklendi Yolcular mahsur kaldı
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürüklendi! Yolcular mahsur kaldı
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 16:08:16. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Paranın geçmediği projede sevgi puanlarıyla alışveriş imkânı sunuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.