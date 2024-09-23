Kocasinan'da Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan'da Satranç Turnuvası Başladı

Kocasinan\'da Satranç Turnuvası Başladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların zihinsel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen satranç turnuvasını başlattı. Başkan, etkinliğin önemine vurgu yaparak, geleceğin teminatı olan çocuklar için daha fazla organizasyon düzenleyeceklerini belirtti.

23.09.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilk hamleyi yaparak satranç turnuvasını başlattı ve minik sporcularla satranç oynadı. Zeka oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için satranç gibi etkinliklerle hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceği için bu tür organizasyonları artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Turgutreis Mahallesi'ndeki Kocasinan Akademi tesisinde düzenlenen turnuvaya katılan Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla sohbet edip yakından ilgilendi. Onlara Kayserispor forması hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, çocukların zeka sporu turnuvası ile hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerine dikkat çekerek, "Öncelikle turnuvaya katılan bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Bu turnuvada kazanan Türkiye'nin geleceği çocuklardır. Rabbim, başarılarını daim etsin. Hayatın her alanında, kadınından erkeğine en iyi şekilde hizmetler yapmanın gayreti içerisindeyiz. Ama bizim yaptıklarımız arasında çocuklarımızın ve gençlerimizin farklı bir yeri var. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu şehrin ve ülkenin geleceği olan çocuklarımızın, doğru zamanda doğru vakit geçirmeleri için yaptığımız çalışmalardan biridir. Evlatlarımızı geleceğe taşımak adına gerek eğitim faaliyetlerinde gerekse okuldaki etkinlikler için onlara katkı sağlayacak organizasyonlar düzenliyoruz. Bu noktada, çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla turnuvalar ve etkinlikler düzenliyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için bu tür organizasyonları artırarak devam edeceğiz. Bu vesileyle yavrularımıza destek olan tüm kamu kuruluşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Turgutreis Mahallesi'nde bulunan ilkokullar arası satranç takım turnuvasını ilk hamleyi yaparak başlatan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Haberler, Kocasinan, kayseri, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan'da Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiyi işaret etti Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiyi işaret etti
12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 13:51:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kocasinan'da Satranç Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement