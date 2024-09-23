Kocasinan\'da Satranç Turnuvası Başladı

Yerel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilk hamleyi yaparak satranç turnuvasını başlattı ve minik sporcularla satranç oynadı. Zeka oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için satranç gibi etkinliklerle hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceği için bu tür organizasyonları artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Turgutreis Mahallesi'ndeki Kocasinan Akademi tesisinde düzenlenen turnuvaya katılan Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla sohbet edip yakından ilgilendi. Onlara Kayserispor forması hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, çocukların zeka sporu turnuvası ile hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerine dikkat çekerek, "Öncelikle turnuvaya katılan bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Bu turnuvada kazanan Türkiye'nin geleceği çocuklardır. Rabbim, başarılarını daim etsin. Hayatın her alanında, kadınından erkeğine en iyi şekilde hizmetler yapmanın gayreti içerisindeyiz. Ama bizim yaptıklarımız arasında çocuklarımızın ve gençlerimizin farklı bir yeri var. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu şehrin ve ülkenin geleceği olan çocuklarımızın, doğru zamanda doğru vakit geçirmeleri için yaptığımız çalışmalardan biridir. Evlatlarımızı geleceğe taşımak adına gerek eğitim faaliyetlerinde gerekse okuldaki etkinlikler için onlara katkı sağlayacak organizasyonlar düzenliyoruz. Bu noktada, çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla turnuvalar ve etkinlikler düzenliyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için bu tür organizasyonları artırarak devam edeceğiz. Bu vesileyle yavrularımıza destek olan tüm kamu kuruluşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Turgutreis Mahallesi'nde bulunan ilkokullar arası satranç takım turnuvasını ilk hamleyi yaparak başlatan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere başarılar diledi. - KAYSERİ