Kocatepe Camii\'nde Bayram Namazı Coşkusu

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Başkent'in simge mekanlarından biri olan Kocatepe Cami'nde Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte kılınan bayram namazı, Ankara'nın dört bir yanından gelen yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Bayram namazını eda etmek için camiye gelen vatandaşlar tebessüm ettiren dilek ile karşılaştı. Bayram Namazı için Kocatepe Camii'ne gelen bir vatandaşın "Dua edin onunla evleneyim" yazılı çikolata kutusu görenleri gülümsetti.

Ankara'da gerçekleşen bayram namazının coşkusu ve birlik atmosferi, Ramazan Bayramı'nın manevi değerlerini yansıtan görüntü oluşturdu. Ramazan Bayramında vatandaşlar bayram namazını kılmak için Ankara'nın en büyük üçüncü camisi olma özelliği taşıyan Kocatepe Camii'ne akın etti.

Vatandaşlar bayram namazlarını kıldıktan sonra bayramlaştı. - ANKARA