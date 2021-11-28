Köftesi, sucuğu, döneri, tatlısından sonra pizzası da yapıldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Karadeniz denince akla ilk gelen hamsinin köftesi, lahmacunu, sucuğu, tatlısı derken şimdi de pizzası yapıldı. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından hamsili pizzaya talep yağdı.

Özellikle Amerika ve İtalya'da yapılan ve birçok kişi tarafından beğeniyle tüketilen pizza bu sefer hamsiyle yapıldı. Düzce'de yıllardır pizza işletmesi bulunan Harun Kılıç, pizzayı farklı lezzetler ile buluşturmaya devam ediyor. Daha önce çeşitli tatları pizza ile buluşturan Kılıç, denizden adeta fışkıran hamsi ile pizza yapmaya karar verdi. Kılıç, hamurunu açıp sosunu sürmesinin ardından özenle hazırladığı hamsileri tepsiye sererek pişirdi.

Sosyal medyada paylaşınca talep patlaması oldu

Hamsili pizzayı yapmasının ardından arkadaşları ile birlikte yiyen Harun Kılıç, görselini çektiği hamsili pizzayı sosyal medyaya yükledi. Akşam saatlerinde paylaşım yapmasının ardından Kılıç'ın işletmesi sabah saatlerinde hamsili pizza isteyenlerle doldu taştı.

"Kendimce hamsili pizza yaptım"

Tuttuğu takım olan Trabzonspor'un rakipleri ile puan farkını açması sonrasında kutlama yapmak amacı ile hamsili pizza yapma fikrini hayata geçiren 40 yıllık pizza ustası Harun Kılıç, "Karadeniz kökenliyim ben. Giresunlu olduğum için hamsiye sempatimiz daha çok oluyor. Birde 30 senedir Trabzonspor'umuz şampiyon olamıyordu. Uzun zamandır lider olduğumuz için bunu kutlayalım dedik. 40 yıldır pizza ustası olarak çalışıyorum. Kendimce hamsili pizza yapayım dedim. Menümüzde böyle bir şey yoktu. Kendi aramızda bunu bir deneyelim dedik. Gayet de güzel oldu. Arkadaşlar sosyal medyadan görmüşler. Beğenmişler, geldiler kendilerine ikram ettim şu anda yiyorlar. Güzel bir tat oldu. Herkese tavsiye ederim. Çok yoğun bir talep var ama işin içinden nasıl çıkacağım şu anda onu düşünüyorum. Fiyat belirlemesi henüz yapmadık ama en kolay iş fiyat belirlemek. Talebe göre bunu menüye koyup satışını da yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyada gördüm, ısrarla yapmasını istedim"

Sosyal medyada hamsili pizzayı görmesinin ardından Harun Kılıç'ı arayarak kendisinin de bu lezzeti tatmak istediğini belirten Rasim Uçar, pizzayı tatmasının ardından çok beğendiğini belirterek, "Sosyal medyada Harun abinin hamsili pizzasını gördüm. Hamsili pizza yapmış çok hoşuma gitti. Bende ısrar ile telefon açtım yapabilir misin dedim. Yaparım dedi ve beni çağırdı. Ellerine sağlık çok güzeldi yedim. Uzun zamandan beri ekmek ile hamsiyi bir arada yememiştim. Çok memnun oldum ellerine sağlık teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sevdiğimiz şeylerle hamsi buluşunca başka oluyor"

Hamsiyi sevdiği diğer yemek çeşitleri ile birleştirilince daha lezzetli olduğunu düşünen Rasim Uçar, "Biz Karadenizli olduğumuz için hamsiyi zaten çok severiz. Hamsiye karşı ayrı bir sevgimiz var. Hele hele sevdiğimiz şeylerle hamsi buluşunca o zaman daha bir başka oluyor. Harun ağabeyin ellerine sağlık çok güzeldi lezzetliydi. Arkadaşlarıma mutlaka önereceğim. Fotoğraflarını çektim. Arkadaşlarımızın da olduğu gruplara attık. Herkes de böyle bir yerde hamsili pizza yapıldığını söyleyeceğiz. Mutlaka bilgilendireceğiz" dedi. - DÜZCE