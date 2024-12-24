Kokina Çiçeği Yılbaşı Favorisi - Son Dakika
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Yerel

Kokina Çiçeği Yılbaşı Favorisi

Kokina Çiçeği Yılbaşı Favorisi

Eskişehir'de yeni yıl yaklaşırken kokina çiçeğine yoğun talep, gençlerin satın alması artıyor.

24.12.2024 15:33
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Eskişehir'de yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte kokina çiçekleri vatandaşların en çok tercih ettiği çiçek türü oldu.

Yeni yılın yaklaşmasıyla kokina çiçeğine olan talebin çok olduğunu söyleyen esnaf Ahmet Köylü, ocak ayından sonra çiçeğin mevsiminin bittiğini söyledi. Bu yıl daha çok gençlerin kokina çiçeğini aldığını belirten Köylü, sosyal medya paylaşımlarının etkisinin büyük olduğunu dile getirdi. Çiçeğin ömrünün 5 ila 6 ay olduğunu ifade eden Köylü, " Yılbaşı yaklaştığı zaman kokina çiçeği bize ekim-aralık ayları arasında geliyor. Ocaktan sonra bu çiçeğin mevsimi bitiyor, bulamazsınız. Demet halinde satıyoruz. Bir demedi şu an 300 lira. Vatandaşlar isterse demetleri ikiye bölüp satıyoruz, o zamanda fiyatı 150 lira oluyor. Çiçeğin ömrü 5-6 ay olduğu için evlerin güzel görünmesinde de kullanılıyor. Şu an kokina çiçeğine aşırı talep var. Gençler de sosyal medyadan çok gördükleri için oranın etkisiyle satışlarımız baya arttı" dedi.

"Rivayetlere inanlarda kokina çiçeği alıyor"

Bazı kadınların kokina çiçeğinin güzel şeylere vesile olduğuna inandığı için çiçeği satın aldıklarını belirten Köylü, "Kokina daha çok yılbaşı çiçeği olarak bilinse de çiçeğin iyi şeylere vesile olacağına inanan kadınlarda bu çiçeği evinde bulundurmak istiyor. Örneğin kokina çiçeğini evinde bulundurursan ev alırsın, evin bereketlenir diye inanlar oluyor. Yılbaşının yanı sıra bu sebeple alan da çok var." diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kokina Çiçeği Yılbaşı Favorisi - Son Dakika

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