Konak'ta Üç Parka Zarar Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Konak'ta Üç Parka Zarar Verildi

12.07.2022 11:51
Konak'ta Üç Parka Zarar Verildi

İzmir'in Konak ilçesinde Birlik, Aydın Erten ve Kılıç Reis parklarına kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Projesi Mimar Harbi Hotan tarafından çizilen Birlik Parkı’nın güneş saati kullanılamaz hale geldi. Konak’ta yapılaşma nedeniyle park alanı bulmakta zorlandıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Halkımızın ortak kullanım alanları olan parklarımıza yapılan bu saldırılar büyük bir kötülüktür, ayıptır” dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde Birlik, Aydın Erten ve Kılıç Reis parklarına kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Projesi Mimar Harbi Hotan tarafından çizilen Birlik Parkı'nın güneş saati kullanılamaz hale geldi. Konak'ta yapılaşma nedeniyle park alanı bulmakta zorlandıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Halkımızın ortak kullanım alanları olan parklarımıza yapılan bu saldırılar büyük bir kötülüktür, ayıptır" dedi.

Konak Belediyesi'nin yapılaşma nedeniyle çok zor alan bularak ilçeye kazandırdığı, düzenli olarak bakımlarını yaptığı parklar vandalların hedefinde. Parklara saldıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bölge halkının nefes alabileceği, çocukların oynayabileceği sınırlı sayıdaki alanlara büyük zarar veriyor. İlçedeki son hedef ise Birlik, Aydın Erten ve Kılıç Reis parkları oldu. Konak Belediyesi'nin "Yenişehir Gıda Çarşısı" olarak bilinen Yenişehir Ticaret Merkezi'nde 2008 yılında açtığı, 4 bin 300 metrekarelik Birlik Parkı'na büyük zarar verildi. Projesi Mimar Harbi Hotan tarafından çizilen, TMMOB adına yaptırılan parkın güneş saati kullanılamaz hale getirildi. Mermerleri kırılan saatin kromları da çalındı.

Saldırganlar, Aydın Erten Parkı'na da acımadı. Parkın basketbol sahasına zarar vererek, demirlerini çalan vandallar, lambaları da kullanılamaz hale getirdi. Kılıç Reis Parkı'nın ise mazgalları çalındı.

Konak'taki parklara sürekli zarar verildiğine dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Konak'taki mevcut yapılaşma nedeniyle zaten yeşil alan bulmakta, park alanı oluşturmakta çok zorlanıyoruz. Biz çocuklarımız aileleriyle birlikte iyi vakit geçirsin, nefes alsın diye bulduğumuz her alanda park yaparken, olanlara da gözümüz gibi bakıp geliştirirken birileri çıkıp bu özene, bu emeğe, Konak'a, Konaklı hemşehrilerimize, çocuklarımıza büyük bir saygısızlık yapıyor. Daha önce de defalarca dile getirdim: Bu gerçekten çok üzücü. Halkımızın ortak kullanım alanları olan parklarımıza yapılan bu saldırılar büyük bir kötülüktür, ayıptır" dedi. Batur, parkların en kısa zamanda eski düzenine kavuşturulacağını da sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
19'DA SERT DALGA BAŞLADI, HAFİF ATLATMANIN YOLU AŞI VE MASKE' 19'DA SERT DALGA BAŞLADI, HAFİF ATLATMANIN YOLU AŞI VE MASKE' Çeşme açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı Çeşme açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: ANKA

Abdül Batur, İzmir, Hotan, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konak'ta Üç Parka Zarar Verildi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:48 Işın Karaca, 19 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 12:08:27. #1.11#
SON DAKİKA: Konak'ta Üç Parka Zarar Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement