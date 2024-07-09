KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, TŞOF Genel Başkan Yardımcılığına getirildi - Son Dakika
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KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, TŞOF Genel Başkan Yardımcılığına getirildi

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, TŞOF Genel Başkan Yardımcılığına getirildi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Karabacak, yeni görevinde şoförlerin sorunlarının çözümü için çalışacaklarını belirtti.

09.07.2024 13:56
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Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

TŞOF Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Ankara'da gerçekleştirilen Genel Kurul'a Türkiye'nin 81 ilinden Şoför ve Otomobilciler Odası Esnafı katıldı. TŞOF Başkanlığı için iki listenin yarıştığı seçimlerde 4 bin 27 kişi oy kullandı. Seçimde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun yeni Genel Başkanı 2 bin 421 oyla Mehmet Yiğiner oldu. 2007 yılından beri Federasyon Başkanlığını yürüten Fevzi Apaydın ise bin 532 oyda kaldı. Yeni Genel Başkan Mehmet Yiğiner'in listesinde 1'inci sırada yer alan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bugün görevine başlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu. Karabacak, "Şimdi, ülkemize ve şoförlerimize hizmet etmenin vaktidir. Şoförlerimizin sorunlarının çözümü noktasında var gücümüzle çalışacağız. Çıktığımız bu yolda Yüce Mevla'dan muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim utandırmasın, yar ve yardımcımız olsun" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, TŞOF Genel Başkan Yardımcılığına getirildi - Son Dakika

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