Kontrolden Çıkan Araç Kokoreç Dükkanına Daldı - Son Dakika
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Yerel

Kontrolden Çıkan Araç Kokoreç Dükkanına Daldı

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Bodrum'da kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

12.03.2025 17:03
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Kaza yapıp kayıplara karıştı...O anlar kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kokoreç dükkanına daldı. Kazanın ardından sürücü, aracı olduğu yerde bırakıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre Turgutreis Mehmet Hilmi Caddesi'nde seyreden otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Park halindeki bir araca çarptıktan sonra yolun karşısına geçen otomobil, karayolu kenarındaki kokoreççinin camekanına çarparak durdu.

O sırada işletme içerisinde bulunanlar büyük panik yaşadı. Kazadan sonra otomobilden inen sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak bölgeden uzaklaştı. İhbarın ardından Bölge Trafik ve jandarma ekibi olay yerine geldi. Kazaya karışan araç bölgeden kaldırılırken işletmede maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan işletmede aracın çarptığı noktada küçük bir kız çocuğunun bulunduğu, kazadan kısa süre önce oradan ayrıldığı öğrenilirken kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kontrolden Çıkan Araç Kokoreç Dükkanına Daldı - Son Dakika

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