Konya'da 19 Mayıs kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da 19 Mayıs kutlamaları

19.05.2022 12:53
Konya'da 19 Mayıs kutlamaları

Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kültürpark'ta düzenlenen törene; Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin yaptı. Şahin, "19 Mayıs, milletle çıkılan yolda yine milletin egemenliğinde cumhuriyete atılmış bir adımın başlangıcıdır. Bir milletin yeniden dirilişine vesile olan aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin başlangıcı olan bu anlamlı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk gençliğine armağan etmiştir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu şanlı gün hem milli mücadelemizin silinmez bir hatırası hem de yüzünü geleceğe dönmüş nesillerin en büyük ilham kaynağıdır" dedi.

Şahin'in konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okurken, çeşitli spor branşlarında gösteriler düzenlendi. Program uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara hediye takdimi ile son buldu. - KONYA

Konya'da 19 Mayıs kutlamaları
Konya'da 19 Mayıs kutlamaları
Konya'da 19 Mayıs kutlamaları
Konya'da 19 Mayıs kutlamaları
Konya'da 19 Mayıs kutlamaları
Konya'da 19 Mayıs kutlamaları

YORUMLAR
500
İZMİR'DE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI İZMİR'DE 19 MAYIS COŞKUYLA KUTLANDI Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Mayıs, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da 19 Mayıs kutlamaları - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 13:00:27. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da 19 Mayıs kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement