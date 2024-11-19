Konya'da Hayırsever Lokman Amca Çorba Dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konya'da Hayırsever Lokman Amca Çorba Dağıtıyor

Konya\'da Hayırsever Lokman Amca Çorba Dağıtıyor

Lokman Yıldız, 7 yıldır hastane önlerinde çorba dağıtarak hayır işlerine devam ediyor.

19.11.2024 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da yaşayan Lokman Yıldız, eşiyle beraber yaptığı yaklaşık 200 kişilik çorbayı 7 yıldır haftanın 3 günü hastane önlerine giderek vatandaşlara ikram edip hayır duası alıyor.

Konya'da geçirdiği bağırsak ameliyatlarından sonra esnaflıktan emekli olan 62 yaşındaki Lokman Yıldız, 7 yıl önce hayır işleri yapmak istedi. Yazın soğuk limonata, kışın ise çorba dağıtan Lokman Yıldız, olumlu tepkileri görünce 'bedava iş yapılmaz' denilmesine rağmen hayır işlerine devam etti. Sabah erkenden kalkarak eşiyle birlikte çorba hazırlayan ve termosa dolduran Lokman Yıldız, hafif ticari aracı ile hastane önlerine giderek yanında ekmekle birlikte vatandaşlara dua karşılığı bardak bardak çorba dağıtıyor.

"İnsanların duasını almaya çalışıyorum, tek amacım bu"

Geçirdiği ameliyatlar sonrası kendini hayır işlerine veren Lokman Yıldız, "Ben çok büyük ameliyat geçirdim. 3 sefer bağırsak rahatsızlığımdan dolayı operasyon geçirdim. 'Yarabbim beni bu dertten kurtar, emekli olunca sana çok hizmet edeceğim' dedim. O amaçla başladım bu işe. Şu anda 62 yaşındayım. Devam edeceğim söz verdim, ömrüm olduğunca devam edeceğim. Emekli olduktan bir sene sonra limonata ile başladım. Vatandaşlardan güzel tepki aldım. Beğenilmesi üzerine Allah nasip ederse çorba yapıp dağıtacağım dedim. Daha sonra işte hedeflediğim gibi çorba ekmeğe başladım. 7 sene oldu, yılbaşında 8 olacak. İnsanların duasını almaya çalışıyorum, tek amacım bu, başka bir amacım yok" dedi.

"Vatandaşlarımızın yüzde 90'ı güzel tepki veriyor"

Hayır işinde en büyük destekçisinin eşi olduğunu anlatan Yıldız, "Vatandaşlarımızın yüzde 90'ı güzel tepki veriyor. Bir kişi çıkıyor ama bir kasa elmanın içinde birkaç tane çürük çıkar. Birisi geliyor niye dağıtıyorsun bırak diyor. Bazı kesim ise Allah razı olsun diyor, bu bana yeterli. Ayakta olduğum sürece devam edeceğim. Ben eşimle beraber yapıyorum, o olmasa zaten yapamam. O bana malzemeleri söyler ben alırım. O da sağolsun çorbayı yapıyor. Arabaya birlikte yükleriz, o evde kalır, ben gelirim dağıtırım bu şekilde. En büyük destekçim de eşim" şeklinde konuştu.

Çorba içen Nevzat Baran, "Sağolsun burada güzel bir uygulama. Hastaneden çıkanların başında bir sürü telaş var. Çıkanlar buraya gelip nefes alıp çorbasını içiyor. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Hastaneden çıktıktan sonra çorba içmeye gelen Nurettin Yılmaz, "Ben uzun süredir hastaneye tedavi için gelip gidiyorum. Bazen çay, bazen çorba bazen başka şeyler ikram ediyor ve malumunuz yazıda yazdığı gibi 'yiyin için Allah razı olsun' deyin, kendisinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Şehir dışından hastaneye gelen Yasemin Özkaymak ise "Ben Niğde'den geldim. Hastaneye tedavi olması için çocuğu getirdik. Hastaneden çıkıp dolaştığım sırada amcanın çorba dağıttığını gördüm. Bir sıcak çorbasını içeyim dedim, çok iyi geldi sağ olsunlar" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ameliyat, Hastane, Yerel, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Hayırsever Lokman Amca Çorba Dağıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
08:15 Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
14:48 Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket
14:48 İki teğmen daha TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi
14:28 İlker Ayrık, RTÜK’ten büyük ceza yedikleri dansöz oyununu yıllar sonra anlattı İlker Ayrık, RTÜK'ten büyük ceza yedikleri dansöz oyununu yıllar sonra anlattı
14:24 Trabzon Adliyesi’nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı Trabzon Adliyesi'nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı
14:21 Fatih Terim, “Icardi mi, Osimhen mi“ sorusuna bakın ne yanıt verdi Fatih Terim, "Icardi mi, Osimhen mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi
14:19 8 milyon araç için zorunlu Akaryakıtta yeni dönem başladı 8 milyon araç için zorunlu! Akaryakıtta yeni dönem başladı
14:12 Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket
14:07 Üvey Baba’nın Semiha’sı İBB’de çalışıyor Son halini görmeniz lazım Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de çalışıyor! Son halini görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 10:24:21. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Hayırsever Lokman Amca Çorba Dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.