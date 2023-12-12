Konya\'da İlçe Müftüleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Konya'nın Kulu ilçesinde ilçe müftülükleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Aralık ayı İlçe Müftüleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Konya İl Müftülüğü ilçe müftülükleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Aralık ayı toplantısını Kulu ilçesinde gerçekleştirdi. Kulu Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonunda Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öğe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, müftü yardımcıları ve 31 ilçenin müftüsü katıldı. Kulu Merkez Cami İmam Hatibi İsa Portakal'ın Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız selamlama konuşması yaptı. Yapılan toplantıda gündem konuları, karşılaşılan sorunlar ve mesleki konular ele alındı. - KONYA