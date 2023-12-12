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Konya'da İlçe Müftüleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Konya'da İlçe Müftüleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Konya İl Müftülüğü, Kulu ilçesinde ilçe müftülükleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Aralık ayı toplantısını düzenledi. Toplantıda, gündem konuları, sorunlar ve mesleki konular ele alındı.

Konya\'da İlçe Müftüleri Toplantısı Gerçekleştirildi
12.12.2023 - 15:33,
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Konya'nın Kulu ilçesinde ilçe müftülükleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Aralık ayı İlçe Müftüleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Konya İl Müftülüğü ilçe müftülükleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Aralık ayı toplantısını Kulu ilçesinde gerçekleştirdi. Kulu Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonunda Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öğe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, müftü yardımcıları ve 31 ilçenin müftüsü katıldı. Kulu Merkez Cami İmam Hatibi İsa Portakal'ın Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız selamlama konuşması yaptı. Yapılan toplantıda gündem konuları, karşılaşılan sorunlar ve mesleki konular ele alındı. - KONYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya'da İlçe Müftüleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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