Konya'da Üzüm Hasadı ve Pekmez Yapımı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konya'da Üzüm Hasadı ve Pekmez Yapımı

Konya\'da Üzüm Hasadı ve Pekmez Yapımı

Konya'da bahar aylarında budanan ve 9 ay boyunca bakımı yapılan üzüm bağlarında hasat devam ediyor. Üzümler, elle toplandıktan sonra makine yardımıyla ezilerek şıra haline getiriliyor ve odun ateşinde kaynatılarak pekmez haline dönüştürülüyor.

09.09.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bahar aylarında budanan ve 9 ay boyunca bakımı yapılan üzüm bağlarında hasat devam ediyor. Bağda tek tek elle toplanan üzümler, yıkandıktan sonra makine yardımıyla ezilmesinin ardından çıkartılan şıra yaklaşık 8 saat odun ateşinde kaynatıldıktan sonra pekmez haline geliyor.

Türkiye genelinde 4 milyon 100 bin tonluk bir üzüm üretim kapasitesi bulunuyor. Tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da özellikle son yıllarda artan üzüm üretim kapasitesi ise yaklaşık 100 bin ton civarında gerçekleşiyor. Konyalı vatandaşların bahar aylarında budama işlemi ile başlayan üzüm mesaisi, Eylül ayında bağ bozumu ile devam ediyor. Merkez Meram ilçesinde oluşturduğu bağında çocuklarıyla birlikte çalışan 78 yaşındaki Duran Avcu, asmalardan üzüm salkımlarını tek tek elle topluyor. Ardından üzüm salkımları detaylı şekilde yıkanarak üzüm ezme makinasından geçirilerek şıra çıkartılıyor. Pekmez için hazırlanan şıra daha sonra odun ateşinde yaklaşık 8 saat kaynatılıyor.

"Herhangi bir katkı maddesi girmiyor, tertemiz kendimize ve çevremize hazırlıyoruz"

Babasından kalan bağları çoğaltarak üzüm üretimine devam eden Duran Avcu, "Biz bu üzümlerin ağaçlarını buduyoruz daha sonra üzümlerimiz oluyor. Üzümlerimiz olduktan sonra çocuklarımla beraber topluyoruz. Eskiden toplanan üzümler ayakla ezilirdi. Şimdi bunun kolayı çıktı, ezme makinası var. Onunla beraber tertemiz organik olarak üzümlerimizi eziyoruz. Çocuklarla beraber uğraşıyoruz. Organik olması bizim için çok iyi oluyor, temiz oluyor. Bu zor bir iş aslında. Bunları topluyoruz, yıkıyoruz daha sonra makineden geçirip içerisine herhangi bir katkı maddesi girmiyor, tertemiz kendimize ve çevremize hazırlıyoruz" dedi.

"Eskiden çuvallara doldurup üzümlerin suyu iyice çıkana kadar çiğnerdik"

Makine sistemine geçmeden önce üzümlerin şırasının çıkarılması işleminin zorluklarını anlatan Duran Avcu, "Eskiden çuvallara doldurup o üzümlerin suyu iyice çıkana kadar çiğnerdik. Daha sonra sıkıştırıp şırası akıyordu. Şimdi burada makinede kolay oluyor. Hem de gerçekten böyle daha temiz ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Makine kendisi sıkıştırıp kendisi suyunu çıkartıyor, elle bir müdahale olmuyor. Kova ile toplanan üzümler bu makineden geçirilip daha sonra odun ateşinde hazırladığımız kazanlara geçiyor. Burada pekmezin özleşmesi için toprağa çalma dediğimiz mayalama işleminden geçer. Onu da yaptıktan sonra tekrar ikinci kazanlara geçer, gece saatlerine kadar kaynatırız. Sonrasında ise pekmezimiz kıvama gelir. Bu şekilde katkısız, kaliteli bir pekmez oluyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel, Tarım, Yerel, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Üzüm Hasadı ve Pekmez Yapımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:21 Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı
16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:44:07. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Üzüm Hasadı ve Pekmez Yapımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement