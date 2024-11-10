Konya Mutfağının Vazgeçilmezi: Bamya Çorbası - Son Dakika
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Konya Mutfağının Vazgeçilmezi: Bamya Çorbası

Konya Mutfağının Vazgeçilmezi: Bamya Çorbası

Bamya çorbası, yıllardır özel günlerde sofraların tam ortasında yerini koruyarak Konya'nın kültürel miraslarından biri haline geldi. Çiçek bamya ve kuzu eti ile hazırlanan bu lezzet, hem vitamin deposu olması hem de doyuruculuğu ile Konyalılar ve turistler tarafından büyük beğeni topluyor.

10.11.2024 09:06  Güncelleme: 09:15
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Saray sofralarında gelişerek günümüze kadar gelen Konya mutfağının olmazsa olmazı 'Bamya çorbası' yıllardır özel günlerde sofraların tam ortasındaki yerini koruyor.

Çiçek bamya ve kuzu etiyle yapılan 'Bamya çorbası' saray mutfağından günümüze kadar gelerek özel günlerde verilen yemeklerde yer alıyor. Sofralarda yemeğin başında değil ortasında gelen 'Bamya çorbası' hem iştah açması hem vitamin deposu olma özelliği hem de doyurucu olmasıyla vazgeçilmez lezzet olarak Konyalılar tarafından tüketiliyor. Bamya çorbası, Konya'ya gelen turistlerin de beğenisini kazanırken, 2021 yılında Konya Büyükşehir Belediyesinin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı Coğrafi İşaretler Tescil başvurusunun ardından tescillendi.

"Bamya çorbası Konya'da çiçek bamyadan yapılır"

22 yıldır düğün yemekleri yapan aşçı Mehmet Alakır, bamya çorbasının Konya'nın olmazsa olmazı olduğunu ifade ederek, "Bamya çorbası Konya'nın coğrafi işaretli nadir yemeklerinden biri olarak sofralarımızı süslüyor. Özel günlerimizde; bayramlarımızda, düğünlerimizde, cenaze yemeklerimizde, davetlerde içilen bir çorba olarak biliniyor. Bamya çorbası Konya'da çiçek bamyadan yapılır. Diğer bamyalar kullanılmaz. Bamya çorbasındaki et kesinlikle kuzu etinden yapılır. Soğan bol olur" dedi.

"Bamya çorbasının olmazsa olmazı ekşidir"

Bamya çorbasının tarifini anlatan Alakır, "Çiçek bamyalar ilk olarak dövülür. Bunun nedeni de küçük parçalarından ayrılarak tane tane olması sağlanır. Bamyalar daha sonra ateşte ütülür. Ütülen bamyalar haşlanarak iplerinden ayrılır. Başka tarafta ise kuzu eti kavrulur. Etin içine soğan ve salça ilave edilir. Daha sonra da su konulur. Etler pişene kadar suyun içerisine bamya, soğan ve salça özleşir. Bamyanın en büyük özelliği ise ekşi olarak yenilmesidir. Ekşiyi de kendimiz hazırlarız. İçine ilave ettiğimizde doyurucu ve iştah açan bir özelliğe sahip olur. Bamya çorbasının olmazsa olmazı ekşidir. Limon tuzu olmazsa olmazdır" şeklinde konuştu.

"Turistler, yedikçe daha çok seviyor"

Konya'ya gelenlerin bamya çorbasını ilk kez denedikleri zaman ekşi bulduklarını daha sonra da çok sevdiklerini belirten Alakır, "Konya'ya gelen turistlerin ilk tattıkları zaman yüzleri ekşiyebiliyor. Ama sonra yedikçe daha çok seviyorlar. Gitmeden önce mutlaka bir defa daha içiyorlar. Bamya çorbasının yeri her zaman için sofraların ortasıdır. Konyalılar olarak biz bamya çorbasından önce yayla çorbası içeriz, kavurma pilav ve tatlı yeriz. Daha sonrasında bir bamya çorbası içeriz ki iştahımız açılsın ve biraz daha yiyelim diye. Bamya çorbasından sonra istediğiniz kadar yemek yiyebilirsiniz" diye konuştu.

"Çiçek bamyanın 1 kilosu şu anda 2 bin liraya satılmakta"

Bamya çorbasının fiyatlarına değinen Alakır, "Konya'da bir kase bamya çorbası 150 lirayla 250 lira arasında değişiyor. Bu fiyatların yüksek olmasının nedeni ise bamyanın yüksek fiyatı ve uzun uğraşı olmasından kaynaklıdır. Bamyalar çok küçük ve sabah saat 5 ile 7 arasında ipe dizilmesi gerekir. Bu süreç eğer ki saat 7'yi geçerse o bamya çorbalık değil yemeklik bamya olur. Çiçek bamyanın ise 1 kilosu şu anda 2 bin liraya satılmakta" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Yerel, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya Mutfağının Vazgeçilmezi: Bamya Çorbası - Son Dakika

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