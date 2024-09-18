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Kore'den Malatya'ya Vefa

Kore\'den Malatya\'ya Vefa

Güney Kore Derneği, depremzedeler için konteyner kent kurup yardımlar yaptı.

18.09.2024 17:44
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Asrın felaketi sonrası Malatya'da depremzedeler için konteyner kent kuran Türkiye- Güney Kore Kültür İletişim Derneği üyeleri, depremzedelere çeşitli yardımlarda bulunarak vefa örneklerini devam ettirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası ağır yıkım yaşayan illerden biri olan Malatya'ya yardım için koşanlardan biri olan Güney Koreliler, yaptırdıkları konteyner kent ile de depremzede vatandaşların yanında oldu. Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde kurulan 200 konteynerin yer aldığı Malatya Korepck Geçici Konaklama alanı ziyaret eden Türk-Kore Kültür İletişim Derneği üyeleri depremzede ailelerle bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdiler.

Buluşmada konuşan heyetin başkanı Guihwam Park, geçen yıl açılış töreni içinde Malatya'ya geldiklerini söyleyerek bu yıl da yine dernek üyeleri ile gelerek depremzede ailelerle bir araya gelmek istediklerini söyledi. Malatya'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını da belirten Park, konteyner kentin yapımı sürecinde kendilerine destek veren tüm kurumlara da teşekkür etti.

Buluşmada Güney Kore Heyeti tarafından çocuklara hediye paketleri dağıtılırken ailelere de yine alışveriş çeki hediye edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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