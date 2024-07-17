Kore Gazisinin yardım çağrısı karşılıksız kalmadı - Son Dakika
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Yerel

Kore Gazisinin yardım çağrısı karşılıksız kalmadı

Kore Gazisinin yardım çağrısı karşılıksız kalmadı

Giresun'un Görele ilçesinin Gültepe köyünde yaşayan Kore Gazisi Kadir Küçük'ün yaşayabileceği kadar ev yapılması çağrısına Kore Gazileri Anma Topluluğu duyarsız kalmadı.

17.07.2024 12:06  Güncelleme: 12:08
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Giresun'un Görele ilçesinin Gültepe köyünde yaşayan Kore Gazisi Kadir Küçük'ün yaşayabileceği kadar ev yapılması çağrısına Kore Gazileri Anma Topluluğu duyarsız kalmadı. Kore Gazisi Kadir Küçük'ün Evini Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu ve Görele Belediyesi'nin katkılarıyla yapıldı.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Gültepe köyünde yaşayan Kore Gazisi Kadir Küçük 'ün yapılan evi düzenlenen törenle teslim edildi. Düzenlenen törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kore Temsilcisi ve Proje Destek Ekip Lideri Koreli Mimar Young-Sun You, "1950 yılında Güney Kore'ye destek için savaşa giden 5 bin 83 kişilik Türk Tugayı'nda yer alan Kore Gazisi Kadir Küçük'ü Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ile birlikte ziyaret etmiştik. Bu gün 15 bin dolara mal olan evi Kore Gazisi Kadir Küçük'e teslim edeceğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ise yaptığı açıklamada "Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin Güney Kore'ye verdiği destek ve Türk askerlerinin fedakarlıkları, tarihte unutulmaz bir iz bırakmıştır. O izin hala canlı olduğunun en somut göstergesidir. Türkiye ve Kore arasındaki kardeşliğin ne kadar güçlü ve kalıcı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Gazimiz adına Young-Sun You'ya teşekkür ediyor, bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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