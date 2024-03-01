Körfez Belediyesi Yarımca Kütüphanesi Açıldı

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Körfez Belediyesi tarafından Yarımca Kent Meydanında hayata geçirilen Yarımca Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kütüphanemiz Türkiye Yüzyılında gençlerimize armağan olsun" dedi.

Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ilçeye kazandırılan Yarımca Kent Meydanında hayata geçirdiği Yarımca Kütüphanesini hizmete açtı. Programda konuşan Başkan Şener Söğüt, Yarımca'nın kalbinde bir kütüphane açtıklarını ifade ederek, "En kıymetli yatırımlar gençlerimize yaptıklarımızdır. Biz sizin için en güzel projeleri tasarlayıp hayata geçiriyoruz. Kütüphanemizin ilçemize, ülkemize, çocuklarımıza, gençlerimize kısacası aydınlık yarınlarımıza, Türkiye Yüzyılımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben bu kütüphaneyi Türkiye Yüzyılımızın yarınlarına yani sizlere armağan ediyorum. Sizler bizim gözümüzün nurusunuz, aydınlık geleceğimizsiniz. Sizler için her şeyi yapmaya hazırız. Sizleri en iyi yerlerde görmek istiyoruz. Biliyoruz ki büyük güçlü ve kalkınmış Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Sizler için ne yapsak az. Sizlere yatırımlar geleceğimiz için bir birikimdir, tıpkı kumbarada biriken paralar gibi. Sizlere güvenimiz sonsuz çocuklar" dedi.

"Biz Körfez'in en güzel yerlere geleceğini biliyoruz"

Kütüphanenin hayırlı olmasını temenni eden Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ise "Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz Körfez'in en güzel yerlere geleceğini biliyoruz ve geleceğe dönük yapılan bu adım ve yatırımları da canı gönülden destekliyoruz. Gelecek ancak ilimle güçlenir. Sizlerle birlikte el ele vererek geleceğimiz güçlendireceğiz" diye konuştu.

Yarımca Kent Meydanında hayata geçirilen Körfez Belediyesi Yarımca Kütüphanesi içerisinde felsefe, edebiyat, bilim, kültür-sanat, tarih, sosyoloji, kişisel gelişim, İslam kültürü alanlarında 5 bine yakın kitap yer alıyor. - KOCAELİ