"Yayalar evimi izliyor" şikayeti üst geçidi yıktırdı: "Evi yine görebiliyoruz"

02.12.2025 15:23  Güncelleme: 17:00
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir vatandaşın evinin görünürlüğü nedeniyle açtığı dava sonucu yıkılan yaya üst geçidi, eski yerinin 1 metre yanına yeniden inşa edildi. Ancak değişikliklerin yetersiz olduğu belirtildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir vatandaşın "evinin içinin göründüğü" gerekçesiyle açtığı dava sonucu mahkeme kararıyla yıkılan yaya üst geçidi, eski bulunduğu noktanın 1 metre yanına yeniden inşa edilerek hizmete açıldı. Kararı değerlendiren bir vatandaş, "Şu anda yine ev gözüküyor, değişen fazla bir şey yok. Üste çıkıldığı zaman evi yine görebiliyoruz, 1 metre alınmasının pek de anlamı yok" dedi.

D-100 kara yolunun Yeniyalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan noktasında 2012 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan üst geçit, hukuk mücadelesine konu oldu. Geçidin Barbaros Mahallesi tarafındaki ayağının hemen yanında bulunan apartmanda yaşayan Taşyürek ailesi, yayaların evlerinin içini gördüğü gerekçesiyle 2014 yılında mahkemeye başvurdu.

BİLİRKİŞİ: EVİN MAHREMİYETİ İHLAL EDİLİYOR

Konuyu inceleyen Kocaeli İdare Mahkemesi'nin atadığı bilirkişi, raporunda geçidin teknik açıdan eksiklikler barındırdığını ve evin mahremiyetini ihlal ettiğini tespit etti. Raporda, iniş-çıkışların uygun hale getirilmesi veya geçidin kaldırılması gerektiği vurgulandı Mahkeme heyeti, 2016 yılında üst geçidin yıkılmasına hükmetti. Karayolları Genel Müdürlüğünün itirazı üzerine süreç istinafa taşınırken, dönemin ilçe belediyesi geçici çözüm olarak geçidin aileyi gören kısımlarını metal panellerle kapattı.

YIKILDI, 1 METRE GERİYE YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Hukuk sürecinin 2023 yılında tamamlanmasıyla üst mahkeme, itiraz yolu kapalı olmak üzere geçidin yıkılmasına yönelik nihai kararını verdi. Kararın ardından harekete geçen Karayolları ekipleri, geçen hafta başlattıkları çalışmayla üst geçidin sökümünü tamamladı. Yıkılan yapının yerine ise sadece 1 metre mesafede inşa edilen yeni üst geçit vatandaşların kullanımına sunuldu.

"DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Üst geçidin sadece 1 metre kaydırıldığını söyleyen vatandaş Ömer Tek, şunları söyledi:

"Vatandaş evin göründüğünden dolayı üst geçidi mahkemeye veriyor. Uzun süren mahkemeyi vatandaş kazanıyor. Üst geçidi de gördüğünüz gibi 1 metre geri alıyorlar. Bir şeyi ifade eder mi, o da belli değil. Sonuçta vatandaş mahkemeyi kazanıyor. Mahkemeyi kazandığından dolayı üst geçit yıkılıyor, yenisini yapıyorlar. Evi, balkonunu, yatak odasını her tarafı görüyor. Şu anda yine ev gözüküyor, değişen fazla bir şey yok. Üste çıktığın zaman evi yine görebiliyoruz, 1 metre alınmasının pek de anlamı yok. Bu geçidi üstten komple kapatmaları gerekiyor."

Kaynak: İHA

