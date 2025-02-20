Kovancılar\'da Gençlik-Cami Buluşması

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde gençlik cami buluşması gerçekleştirildi.

Kovancılar İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Fatih Cami İmam Hatibi Necattin Çelik tarafından gençlere ve vatandaşlara yönelik gençlik-cami buluşması etkinliği düzenlendi. Rahmi Demir Camiinde yapılan etkinliğe, İlçe Müftüsü İrfan Çavaş ve gençler katılım sağladı. Etkinlik sonrası katılım sağlayan gençlere ve vatandaşlara ikramda bulunuldu. - ELAZIĞ