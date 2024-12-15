Köyceğiz'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

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Köyceğiz'de trafik kazası: 2'si çocuk 8 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yağışlı havada meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza Döğüşbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen 07 US 680 ve 48 RL 963 plakalı araçlar Döğüşbelen Işıklı Kavşak'ta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda büyük maddi hasar oluşurken, kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.