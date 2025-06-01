Kozan'da Futbol Turnuvasında Şampiyon Cumhuriyet Mahallesi - Son Dakika
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Yerel

Kozan'da Futbol Turnuvasında Şampiyon Cumhuriyet Mahallesi

01.06.2025 23:42
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Kozan Belediyesi tarafından düzenlenen 2 Haziran Kozan Kurtuluşu Futbol Turnuvası'nda şampiyon Cumhuriyet Mahallesi takımı oldu. Muhtar Mustafa Türksev, şampiyonluğu sahada göbek atarak kutladı. Turnuva, mahallelerin kaynaşmasını sağladı.

- Takım şampiyon oldu, muhtar sahada göbek attı

ADANA - Kozan Belediyesi tarafından 22 yıl sonra Kozan'da ilk kez düzenlenen mahallelerarası 2 Haziran Kozan Kurtuluşu Futbol Turnuvası'nda şampiyon Cumhuriyet Mahallesi takımı oldu. Şampiyon takımın mahalle muhtarı Mustafa Türksev şampiyonluğu sahada göbek atarak kutladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Atlı tarafından 22 yıl sonra Kozan gençliğinin ve mahallelerinin kaynaşması için düzenlenen 2 Haziran Kozan Kurtuluşu Futbol Turnuvasında büyük heyecan yaşandı.

28 mahallenin kendi takımlarını kurduğu kıyasıya geçen turnuvada final maçı Cumhuriyet Mahallesi Gençlik ve Türkeli Mahallesi Palmiye Spor arasında yaşandı. Finale kalan iki takımı desteklemeye ilçede genç yaşlı demeden yüzlerce vatandaş katılırken kadınların futbola olan ilgisi ve coşkusu dikkat çekti.

Final maçında 1-0'lık galibiyet ile şampiyon olan Cumhuriyet Mahallesi Gençlikspor Spor'un bu başarısını muhtar Mustafa Türksev ve taraftarlar sahada göbek atarak kutladı.

Muhtar Mustafa Türksev oynarken verdiği röportajda takımlarım birlik beraberlik kardeşlik içinde bir turnuva olduğunu kaydederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Final maçını izleyen Kozan Belediye Başkan yardımcısı Alev Ataş kadınlarında büyük destek verdiği keyifli bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek "Kozan'da sporun kardeşlik ve birlik beraberlik için bağdaştırıcı bir güç olduğunu ifade etti.

"22 yıl sonra ilk"

22 yıl aradan sonra Kozan'da büyük bir coşku içinde turnuvanın yaşandığını kaydeden Özgür Çoban ise Kozan belediye Başkanı Mustafa Atlı önderliğinde birlik beraberlik kardeşlik bağlarını güçlendiren Kozan halkına yakışan bir turnuva olduğunu kaydetti.

Turnuva boyunca maçları takip eden Hakan Can ise ilçede büyük bir coşku oluştuğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kozan'da Futbol Turnuvasında Şampiyon Cumhuriyet Mahallesi - Son Dakika

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