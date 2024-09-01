KPSS Ön Lisans Sınavına Geç Kalan Adaylar Sınava Alınmadı - Son Dakika
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KPSS Ön Lisans Sınavına Geç Kalan Adaylar Sınava Alınmadı

KPSS Ön Lisans Sınavına Geç Kalan Adaylar Sınava Alınmadı

Kayseri'de düzenlenen KPSS Ön Lisans Sınavı'na geç kalan 2 aday, kapıların kapanmasından sonra sınava alınmadı. Adaylar gözyaşları içerisinde geri döndü. Sınavın başlamasıyla birlikte aileler de heyecanlı bekleyişe geçti.

01.09.2024 11:05
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Kayseri'de; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavına kapıların kapanmasından sonra gelen adaylar sınava alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans Sınavı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de başladı. Sınava girecek olan adaylar, sınav görevlileri tarafından tek tek kontrol edilerek sınav yerlerine alındı. Saatler 10.00'u gösterdiğinde okulun kapısı görevliler tarafından kapatıldı.

1 dakika ile geç kaldılar

Öte yandan kapıların kapanmasından 1 dakika sonra sınava gireceği okula gelen 2 aday, sınav görevlileri tarafından içeri alınmadı. Sınava alınmayan aday gözyaşları içerisinde geri döndü. Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans uygulamasına 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu bilinirken, adaylar sınav salonlarında ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanlı bekleyişlerine başladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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