KTO'da görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
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KTO'da görev dağılımı yapıldı

07.10.2022 11:55
KTO'da görev dağılımı yapıldı

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) seçimin ardından görev dağılımı da yapıldı.

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) seçimin ardından görev dağılımı da yapıldı.

1 Ekim'de seçime giden KTO'da 41 komitenin tamamını kazanan mevcut başkan Ömer Gülsoy, güven tazelemişti. Seçimin ardından odada görev dağılımı da belirlendi.

Kayseri Ticaret Odası'nda görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Ömer Gülsoy (Yönetim Kurulu Başkanı), Erol Sırıklı, M. Ali Yörük, Latif Başkal, Mustafa Okutan, Hüseyin Mercan, Şevket Uyar, Mehmet Gülsoy, Hacı Bekir Kuzucu, Ahmet Emre Sönmez ve Hasan Köksal.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Mustafa Namık Karamercan, Abdurrahim Yıldız, Murat Dur, Murat Cingil, Alperen Murat, Mükremin Çapar, İsmail Hattat, Muammer Koçyiğit, Mustafa Can Güntan ve H. Avni Türkmen.

Disiplin Kurulu Asil Üyeler: Ahmet Tural, Nebi Yemlihalıoğlu, Ahmet Güneş, Kadir Teltelici, Ali Kürtüncü ve Mustafa Karslıoğlu.

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: Salih Şalgamcı, Hakan Coşkun, Alpaslan Okandan, Mehmet Çetin, İzzet Bakır ve Alper Tunga Toksoy.

Meclis Başkanı: Cengiz Hakan Arslan

Meclis Başkan Yardımcısı: Mahmut Kabak

Meclis Başkan Yardımcısı: Ahmet Şapçı

Katip Üye: Selcen Erişen

TOBB Delegeleri Asil Üyeler: M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Adnan İncetoprak, Ahmet Akçakaya, Ahmet Kirazoğlu, Ali Doğan, Hacı Çevikel, Ahmet Soysal, Kürşad Türkoğlu, Bülent Ünlüsavuran, Alper Tuna Elmacı, Muammer Topsakal, Mustafa Aydın, Mehmet Gülsoy, Selim Kadir Sepici, Mehmet Yağanlı, Necati Selçuk Şahin ve Ahmet Akşar.

TOBB Delegeleri Yedek Üyeler: Sinan Taşpınar, Mustafa Özçakı, Hacı Ünsal Erkilet, Adem Nuralan, Abdullah Kemal Zorlu, Mustafa Tecimer, Hakkı Ulusoy, Murat Kanıcıoğlu, Hakan Karabulut, Aytaç Kırmızıtaş, Kazım Karagöz, Resul Deniztaş, Cevdet Kahraman, Ahmet Polat, Yasin Mutlu, Ahmet Çetin ve Süleyman Aydemir. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mehmet Gülsoy, Hasan Köksal, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KTO'da görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

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