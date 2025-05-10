Küçük Umut'un Kaymakam Hayali - Son Dakika
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Küçük Umut'un Kaymakam Hayali

Küçük Umut\'un Kaymakam Hayali

Van'da, Umut Taha Başboğa kısa süreliğine kaymakam koltuğuna oturarak projelerini paylaştı.

10.05.2025 14:36
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Van'ın Muradiye ilçesinde ikamet eden ve kaymakam olmak isteyen Umut Taha Başboğa, kısa süreliğine kaymakam koltuğunda oturdu.

Yavuz Selim İlköğretim Okulu öğrencisi olan Umut Taha Başboğa, kaymakam olma isteğini ve Kaymakam Melih Aydoğan ile görüşme talebini babası Mehmet Şirin Başboğa'ya anlattı. Baba Mehmet Şirin Başboğa'nın bu talebi Kaymakam Aydoğan tarafından olumlu karşılandı. Makamda ağırlanan Umut, ilçeye ilişkin hayallerini ve projelerini anlattı. Kaymakam olması halinde ilk işi, fakir ailelere yardım etmek olduğunu söyleyen Umut, çocuklara da oyun parkı yapacağını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, 'Yavuz Selim İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencisi Umut'un velisi, bizlerle irtibata geçti ve Umut'un bizi ziyaret etmek istediğini söyledi. Bu şekilde irtibata geçmesi ile kendisinin en yakın zamanda kaymakamlık makamında ağırlayacağımızı belirttik. Burada ağırlayarak kendisiyle bir araya geldik. Kendisi kaymakam olmak istediğini ve benimle tanışmak istediğini söylemişti. Biz de kendisini evden makam aracıyla aldık. Kaymakamlık makamında karşıladık. Umut ve Umut gibi çocuklarımızı sadece 23 Nisan'da değil tüm günlerde de kaymakamlığımızda misafir ediyoruz. Burada hem onlarla vakit geçiriyor hem de mesleğimizi iyi bir şekilde anlatmak kendilerine bu mesleği tanıtmak için uğraşıyoruz. Umut kaymakam olmak istediğini ve ilçe ile alakalı yapmak istediği projelerinden bizlere bahsetti. Biz de bunları keyifle dinledik. Kendisini kaymakamın makamında ağırlayarak güzel bir gün geçirdik. Ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Umut Taha'nın babası Mehmet Şirin Başboğa ise kaymakam Aydoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Oğlumun kaymakamımıza büyük bir ilgisi var. İleride kendisi gibi bir mevki sahibi olmak istiyor. Oğlum Kaymakama karşı duyduğu ilgiyi, ona karşı duyduğu sevgiyi, bana bile duymuyor. Onun için Kaymakam Melih Bey'de bugün Allah razı olsun bizleri kırmadı. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Umut Taha Başboğa ise kısa süreliğine bile olsa kaymakam olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçük Umut'un Kaymakam Hayali - Son Dakika

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